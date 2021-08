Molti ci scrivono che non leggono più Stampubblica, ma sbagliano. È vero che ieri abbiamo scritto del patteggiamento di Fca per aver corrotto dei sindacalisti Usa e Stampubblica no. Però abbiamo bucato almeno due notizie mica da ridere. La prima è di Marcello Sorgi su La Stampa: “La crisi afghana… proietta in primo piano Draghi, […]

Il report – Il turismo anti-tasse delle multinazionali 900 miliardi di utili nei paradisi fiscali I dati 2018 – L’elusione annua delle corporation colpisce in primo luogo la Ue, ma non tutta: l’Italia ha perso 6,6 mld di gettito a favore di Irlanda &C. di Marco Palombi

Colori La Sicilia ha trovato la soluzione. Dimette i positivi e resta bianca La Cabina di regia non dovrebbe decretare il giallo per l’Isola. Ma cambierebbe poco, solo mascherine e 4 a tavola di Ste. Ca.

Candidati al sole – Priscilla Salerno “Forza Italia non mi perdona i porno, sono come Giovanna d’Arco” Grosso scandalo in DeLuchistan: i socialisti del Nuovo Psi hanno scelto di mettere in lista l’ex pornostar Tina Ciaco, in arte Priscilla Salerno, a sostegno di Michele Sarno, il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di ottobre. Poi però i dirigenti locali di Forza Italia sono insorti contro l’attrice hard e ieri Sarno ha annunciato […] di Tommaso Rodano

L’intervista – Giovanni Di Perri “I morti sono quasi tutti over 60 senza vaccino” “Il beneficio del vaccino è una scala di grigi. È stato creato per evitare la malattia sintomatica e come tale funziona”. Giuseppe Di Perri, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, dopo tutto quello che ha visto in un anno e mezzo di pandemia, non è più di tanto allarmato per […] di Stefano Caselli

Regalo ai top manager La legge Trump: guadagnare di più tagliandosi lo stipendio La riforma fiscale propagandata nel 2017 dall’ex presidente Donald Trump come il suo regalo di Natale a tutti gli americani si è rivelata solo una scappatoia che consente ai top manager di guadagnare milioni di dollari tagliando i propri stipendi. A smascherare questa sorta di trucco contabile voluto dall’ex presidente è un’inchiesta di ProPublica, una […] di Patrizia De Rubertis

Camorra Dubai, arrestato il superlatitante Imperiale: re del narcotraffico amante di Van Gogh Una fuga di notizie su una testata olandese, molto attenta alle sorti di un uomo che ha costruito nei Paesi Bassi le sue fortune criminali, ha reso pubblica ieri una notizia già nota agli inquirenti italiani dal 4 agosto: l’arresto a Dubai da parte della polizia locale di Raffaele Imperiale, in cima alle classifiche dei […] di Vin. iur.

Amministrative Salerno non è giallorosa: per Conte intesa impossibile con il Pd nel regno di De Luca Con due ore di ritardo causa consueto imbottigliamento agostano sulla costiera amalfitana, Giuseppe Conte approda a Salerno per ribadire che qui tra M5S e Pd l’alleanza non s’ha da fare. Perché qui se dici Pd dici il sistema di potere di Vincenzo De Luca, il governatore della Campania e padre-padrone di Salerno dal 1993, lui […] di Vincenzo Iurillo

Fermata la madre Catania, per ore sotto il sole: muore 14enne disabile È stato sottoposto “all’esposizione prolungata ai raggi solari per un notevole lasso di tempo”. Tradotte, le parole del medico legale suonano così: è stato lasciato sotto il solleone per ore. Un tempo sufficiente a uccidere un 14enne disabile. Per la sua morte la Procura di Caltagirone ha chiesto e ottenuto il fermo della madre, una […] di RQuotidiano

L’intervista – L’analista Adam Baczko “Anche i tribunali di Allah e le pene severe preferiti alla corruzione dilagante” Vent’anni dopo essere stati cacciati da Kabul, i talebani ne hanno ripreso il possesso. Cosa sappiamo dell’evoluzione e dei cambiamenti di questo movimento? Per Adam Baczko, analista di Sciences Po, che ai talebani ha dedicato un libro di imminente uscita, la loro coesione ideologica e organizzativa è rimasta notevolmente elevata. Un dato che non permette […] di Fabien Escalona

La resistenza I due “Leoni del Panjshir” non si fidano dei mullah Alleanza – Saleh era vice presidente, Massud è figlio del mito di Michela A.G. Iaccarino

Politica e guerra Tutti contro Conte: si può dialogare, ma guai a dirlo Diplomazie – Il leader 5S accusato di voler trattare con i talebani: Borrell alla Ue dice la stessa cosa. E il G7 chiude auspicando “negoziati inclusivi” di Salvatore Cannavò