È il quinto giorno da quando l’intero Afghanistan è stato occupato dai guerriglieri talebani, tornati al controllo del Paese vent’anni dopo l’invasione americana. E il domino geopolitico partito da allora non accenna a fermarsi, con nuovi segnali d’intesa tra talebani e governo cinese: se ieri il governo Pechino si è complimentato con i guerriglieri definendoli “più sobri e razionali” rispetto a vent’anni fa, oggi il portavoce talebano Suhail Shaheen dice in un’intervista che “la Cina è un grande Paese con un’enorme economia e capacità e penso che possa giocare un ruolo molto grande nella ricostruzione e nel recupero dell’Afghanistan”. La comunità internazionale dovrebbe “rispettare pienamente l’indipendenza e la sovranità dell’Afghanistan e la volontà del suo popolo”, ribadisce il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un colloquio con la controparte britannica. E a consolidare il fronte alternativo a quello occidentale arriva anche la presa di posizione di Hossein Amirabdollahian, ministro degli Esteri del nuovo governo iraniano guidato dal fondamentalista Ebrahim Raisi: “Crediamo che Teheran e Pechino, sulla base di un piano strategico, possano cooperare in Afghanistan a diversi livelli”, ha detto. “Il popolo dell’Afghanistan ha dimostrato nel corso della storia che non tollererà mai un’occupazione e una dominazione straniera”.

Sul piano interno, invece, all’aeroporto di Kabul migliaia di persone continuano a cercare di lasciare il Paese sui voli di evacuazione dei Paesi occidentali, respinti con le armi dai talebani che impediscono l’accesso allo scalo aereo. “Ieri sono arrivati nuovi feriti da arma da fuoco, in tutto cinque o sei persone”, ha detto ai giornalisti Alberto Zanin, coordinatore medico del Centro per feriti di guerra di Emergency. L’aeroporto, spiega, “è l’unico posto in cui continua ad esserci caos e tensione. Si parla di diecimila persone che cercano di prendere voli di evacuazione. I pazienti feriti che arrivano nel nostro ospedale – spiega – non hanno voglia di parlare in merito a quanto gli è accaduto”. Il medico racconta anche di “notizie ufficiose di talebani che entrano nelle case di ex attivisti, artisti e persone che si erano schierate in passato contro il regime, per cercare armi e documenti che possono rovinare la loro reputazione nelle città”, pur specificando che “si tratta di rumors”.

Nel frattempo si complica ora dopo ora la posizione del presidente americano Joe Biden. Oggi il Wall Street Journal scrive che una nota interna del Dipartimento di Stato – datata 13 luglio – aveva avvertito i vertici dell’amministrazione della probabile caduta del governo afghano subito dopo il 31 agosto, la data prevista per il completo ritiro delle truppe. La disfatta in realtà è arrivata settimane prima, ma secondo il quotidiano finanziario – che cita come fonti un funzionario statale e una persona vicina al dossier – il documento “rappresenta la prova più chiara del fatto che il governo fosse stato avvertito dai propri stessi uomini sul campo che l’avanzata dei talebani era imminente e l’esercito afghano non sarebbe stato in grado di fermarla”. Intanto la Casa Bianca fa sapere che il presidente terrà alle 13 ora locale (le 19 in Italia) un secondo discorso alla nazione dopo quello in cui, lunedì scorso, ha rivendicato la scelta di abbandonare l’Afghanistan senza curarsi delle conseguenze interne. In teoria, Biden dovrebbe parlare soltanto delle missioni di evacuazione di concittadini e collaboratori, ma non è escluso che possa commentare le rivelazioni del WSJ.

CRONACA ORA PER ORA

19.19 – Di Maio al Copasir sui nuovi assetti internazionali – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sentito oggi dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) sull’ Afghanistan, “ha ripercorso le ultime tappe della vicenda, anche in relazione alle decisioni degli alleati” e “all’improvviso collasso delle istituzioni governative e dell’esercito afghano. Ha, inoltre, approfondito le tematiche inerenti i nuovi assetti internazionali, anche nei rapporti con il mondo islamico e le conseguenze sulle altre aree di prioritario interesse nazionale. Il ministro ha, infine, illustrato le iniziative del governo italiano in relazione alla presidenza di turno del G20”. Lo dichiara il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso.

14.03 – Gli Usa: “Evacuate 9mila persone dal 14 agosto” – Gli Stati Uniti hanno riferito di aver evacuato circa 3mila persone da Kabul, in Afghanistan, tramite aerei da trasporto militare il 19 agosto. In una dichiarazione di oggi, la Casa Bianca ha affermato che più voli C-17 dall’aeroporto internazionale di Hamid Karzai hanno portato in salvo quasi 350 cittadini statunitensi, nonché familiari di cittadini, richiedenti asilo e le loro famiglie e cittadini afghani vulnerabili. “Abbiamo evacuato circa 9mila persone dal 14 agosto. Dalla fine di luglio abbiamo evacuato circa 14mila persone”, ha precisato. Nelle ultime 24 ore l’esercito Usa ha facilitato la partenza di 11 voli charter. Questi numeri non sono stati inclusi nei totali diffusi.

13.27 – Decisione sul governo talebano dopo il 31 agosto – I talebani non hanno intenzione di prendere decisioni o fare annunci in merito al nuovo governo prima del 31 agosto, data prevista per il ritiro delle forze armate statunitensi dal paese. Lo ha riferito ad Associated Press un funzionario, rimasto anonimo perché non autorizzato a parlare con i media. Il funzionario ha riferito che il capo negoziatore dei talebani Anas Haqqani ha detto ai suoi interlocutori del governo, ormai deposto, che il gruppo ha un accordo con gli Stati Uniti “per non fare nulla” fino a dopo il 31 agosto, data prevista per il completamento delle operazioni di ritiro.

12.39 – La Germania invia elicotteri per trasportare i profughi all’aeroporto – “Stiamo espandendo la nostra operazione in Afghanistan. Ne abbiamo appena informato il Bundestag. Oggi due elicotteri H-145M vengono trasferiti a Kabul con l’obiettivo di portare le persone da proteggere dal luogo in cui si trovano a Kabul fino all’aeroporto”. Lo ha annunciato il ministero della Difesa tedesco su Twitter.

Wir erweitern unsere Operation in #Afghanistan. Darüber haben wir gerade den Deutschen Bundestag informiert. Noch heute werden 2 Hubschrauber des Typs H-145M nach #Kabul verlegen. Dadurch sollen zu Schützende von ihrem Aufenthaltsort in Kabul auf den Flughafen gebracht werden. pic.twitter.com/PTy2GPZC17 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 20, 2021

12.39 – Iran: “Intesa con Pechino sull’Afghanistan” – “Crediamo che Teheran e Pechino, sulla base di un piano strategico, possano cooperare in Afghanistan a diversi livelli”. Lo ha detto Hossein Amirabdollahian, ministro degli Esteri designato del nuovo governo iraniano guidato dal fondamentalista Ebrahim Raisi, incontrando a Teheran il Rappresentante speciale della Cina per l’Afghanistan, Yu Xiao Yong. “Il popolo dell’Afghanistan ha dimostrato nel corso della storia che non tollererà mai un’occupazione e una dominazione straniera”.

12.22 – Il ministro degli Esteri cinese: “La comunità internazionale rispetti la sovranità afghana” – La comunità internazionale, volendo “svolgere un ruolo costruttivo”, dovrebbe “rispettare pienamente l’indipendenza e la sovranità dell’Afghanistan e la volontà del suo popolo”. È la posizione cinese ribadita dal ministro degli Esteri Wang Yi in un colloquio telefonico avuto ieri con la controparte britannica Dominic Raab, precisando che gli sforzi dovrebbero essere rivolti “a promuovere più dialogo e fornire più guida, astenendosi dalla mentalità predeterminata e superando l’approccio di immischiarsi negli affari degli altri” evitando di “trasformare l’Afghanistan in un’arena di giochi geopolitici”.

12.06 – Emergency: “La situazione a Kabul è tornata stabile” – “La situazione a Kabul è in continuo miglioramento in termini di feriti di guerra. Abbiamo ad oggi 20 posti liberi in ospedale e siamo riusciti ad ottenere in tutto 100 posti. Anche se la situazione è tornata stabile, continuiamo a sentire raffiche di armi semiautomatiche durante il giorno e la notte, ma non ci sono state esplosioni. Ci sono state numerose manifestazioni in città, legate alla bandiera dei talebani che è stata eretta in tanti posti della città: alcuni manifestanti hanno cercato di toglierla e i talebani hanno esploso alcuni colpi in aria. Per questo alcuni proiettili hanno raggiunto a parabola delle persone provocando ferite non gravi. Alcune attività stanno riaprendo, come ristoranti, una palestra e un laboratorio privato che si trovano proprio di fronte al nostro ospedale”. Lo dice Alberto Zanin, responsabile medico dell’ospedale di Emergency a Kabul.

11.40 – Facebook e Linkedin “nascondono” utenti afghani – Facebook si mobilita per proteggere gli account degli utenti afghani. L’azienda afferma di aver “rimosso la possibilità di visualizzare e cercare” tra l’elenco degli amici sul social “gli account Facebook in Afghanistan”, temendo che i talebani utilizzino i social media per tenere traccia degli oppositori. Anche LinkedIn ha avviato provvedimenti in questo senso nascondendo le connessioni di tutti gli utenti del paese. Le misure di sicurezza aggiuntive sono state annunciate giovedì dal capo della politica di sicurezza di Facebook, Nathaniel Gleicher.

11.28 – Emergency: “In diecimila all’aeroporto cercano di partire” – “Ieri sono arrivati nuovi feriti da arma da fuoco dall’aeroporto di Kabul, in tutto cinque o sei persone. Gli scontri in aeroporto sono una realtà ancora viva e presente: è l’unico posto in cui continua ad esserci caos e tensione. Si parla di diecimila persone che cercano di prendere voli di evacuazione”, dice ancora Alberto Zanin di Emergency ai giornalisti.

11.23 – Emergency: “Notizie di blitz talebani nelle case degli oppositori” – “Abbiamo notizie ufficiose di talebani che entrano nelle case di ex attivisti, artisti e persone che si erano schierate in passato contro il regime talebano. I talebani entrerebbero nelle case di privati per cercare armi e documenti, che possono rovinare la loro reputazione in città”. Così in un briefing con la stampa Alberto Zanin, coordinatore medico del Centro per feriti di guerra di Emergency nella capitale afghana, il quale specifica che “su questo ci sono solo rumors, non abbiamo notizie dirette”.

10.00 – Berlino: “Già 1.600 persone evacuate questa settimana” – La Germania dichiara di aver evacuato oltre 1.600 persone da Kabul questa settimana. Il ministero della Difesa ha dichiarato che l’esercito ha effettuato finora 11 voli di evacuazione e ve ne sono altri pianificati. Il governo tedesco si è impegnato a portare fuori dal paese tutti i cittadini e il personale afghano locale che ha lavorato per l’esercito, le associazioni no profit e gli organi stampa. Alti funzionari tedeschi hanno inoltre affermato che saranno compiuti sforzi per aiutare gli afghani particolarmente esposti alle possibili rappresaglie dei talebani. Ma l’ufficiale comandante a Kabul, il generale Jens Arlt, ha affermato che l’evacuazione è stata ostacolata dal gran numero di persone fuori dall’aeroporto di Kabul che speravano di salire sui voli dei Paesi occidentali.

9.23 – La denuncia: “Funzionari governativi scomparsi” – Funzionari governativi di cui non si hanno più notizie o che sono trattenuti dai talebani dopo la resa, domenica scorsa, della capitale afghana Kabul agli eredì del movimento fondato dal mullah Omar. È la denuncia, riportata dalla tv afghana ToloNews, arrivata da parenti di funzionari governativi delle province di Laghman e Ghazni dopo che i Talebani, hanno promesso nei giorni scorsi un’amnistia generale per tutti i funzionari statali. Abdul Wali Wahidzai, che era stato nominato governatore di Laghman, e Lotfullah Kamran, con l’incarico di capo della polizia nella provincia, si sono arresi ai talebani cinque giorni fa e sono ancora trattenuti, hanno denunciato i familiari.

9.15 – Ponte aereo, partito nuovo volo con 103 profughi – È appena decollato da Kabul un C-130J dell’Aeronautica Militare con a bordo un totale di 103 passeggeri. Le persone evacuate saranno trasportate in Kuwait e li trasferite su un Boeing KC767 con cui raggiungeranno l’Italia nelle prossime ore. Inoltre, questa mattina a Fiumicino sta per giungere un volo charter messo a disposizione in Kuwait dalla Onlus “Nove” sul quale sono stati imbarcati i 104 afghani evacuati ieri da un altro C-130J partito da Kabul.

9.14 – Biden parlerà alla nazione alle 19 ora italiana – Le operazioni di evacuazione dall’Afghanistan saranno al centro di un nuovo discorso che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, terrà alle 13 ora locale (le 19 in Italia). Lo ha annunciato la Casa Bianca, specificando che Biden aggiornerà il Paese sul rientro degli americani e degli interpreti da Kabul.

8.37 – Talebani: “La Cina è un grande Paese, può avere un ruolo nella ricostruzione” – I talebani attribuiscono alla Cina un potenziale “grande ruolo” nella ricostruzione dell’Afghanistan, mentre l’appello alla comunità internazionale è di “rispettare la volontà del popolo afghano” e di riconoscere il nuovo governo. In un’intervista alla Cgtn Europe, il canale europeo in lingua inglese della tv statale cinese Cctv, il portavoce degli studenti coranici tornati al potere, Suhail Shaheen, ha affermato che “la Cina è un grande Paese con un’enorme economia e capacità e penso che possa giocare un ruolo molto grande nella ricostruzione e nel recupero dell’Afghanistan. Possono avere quel ruolo”.

7.09 – Wall Street Journal: “Diplomatici Usa avvisarono su rischio caduta Kabul” – Un documento interno del Dipartimento di Stato Usa avvertiva a luglio della possibilità di una caduta di Kabul subito dopo la deadline del 31 agosto per il ritiro totale delle truppe americane dall’Afghanistan. Lo scrive il Wall Street Journal, che cita un funzionario americano e una persona a conoscenza del documento datato 13 luglio che, secondo il giornale, rappresenta “la prova più chiara” del fatto che l’Amministrazione Usa era stata messa in guardia dai suoi stessi funzionari sul campo: l’avanzata dei talebani era imminente e l’esercito afghano avrebbe potuto non essere in grado di fermarla.