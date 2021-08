Intervento delle forze dell’ordine nell’area del rave party vicino al lago Mezzano, nel Viterbese, dove nei giorni scorsi è morto un ragazzo di 24 anni.

Secondo quanto si è appreso, nella notte fra il 18 e il 19 agosto si è registrato un forte deflusso di partecipanti, alcuni dei quali hanno lasciato la zona con camper e autocarri, poi fermati ai posti blocco. Gli agenti stanno procedendo all’identificazione di chi è ancora presente sul posto. Secondo la questura di Viterbo sul posto rimangono al momento circa un centinaio di mezzi e 250 persone. Sempre la questura informa che non si registrano, per ora, particolari criticità in merito all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Già nelle ore precedenti alcune decine di partecipanti avevano lasciato il raduno non autorizzato e in corso dal 13 agosto. Sono stati segnalati nel centro storico di Pitigliano, confinante con Valentano (dove si svolge la festa) e non lontano da Grosseto. Secondo quanto si apprende, alcuni tra i partecipanti avevano lasciato la zona perché rimasti senza cibo, mentre altri si sono addormentati accampandosi per le strade.

“Hanno lasciato il rave quelli che erano meno organizzati, senza camper, senza roulotte”, ha spiegato il sindaco Giovanni Gentili. “Gli organizzatori prevedevano di far durare il rave dieci giorni ma speriamo che possa concludersi già il 19 agosto, ci sono accordi che operano in questa direzione”.

Anche i comuni di Manciano e Sorano, sul versante della Toscana, sono interessati dai flussi di rientro dei reduci del rave party osservati nei loro transiti dalla popolazione locale nelle proprie case.

Secondo la stima dei comuni interessati come Pitigliano, Manciano e Sorano, il numero dei partecipanti ha toccato il picco raggiungendo quota 10mila il giorno di Ferragosto, mentre nei giorni successivi il numero è sceso tra le 6mila e le 8mila presenze. L’area, un terreno di aperta campagna, è stata organizzata con tir attrezzati per la musica: numerosi partecipanti hanno posteggiato camper e roulotte allestendo un campeggio di grandi dimensioni.