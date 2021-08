Non fai in tempo ad attaccare Di Maio che subito l’“informazione” all’italiana ti costringe a difenderlo. L’avevamo appena preso in giro paragonandolo al draghetto Grisù per le professioni di fede governista e draghiana, decisamente eccessive visto l’impegno con cui i Migliori stanno smantellando tutte le riforme targate M5S. Infatti i giornaloni, che fino al giorno […]

Fascioleghismi – Il ras di Latina Altro che sparito: Durigon sta facendo le liste a Roma Matteo Salvini gli aveva imposto le “ferie forzate”. “Non rispondere al telefono, non parlare con nessuno, non farti vedere in giro”: questo era il “consiglio” arrivato dai vertici del Carroccio dopo l’uscita “infelice” (eufemismo) di Latina su Parco Mussolini. Ma è tutta scena: Claudio Durigon è tutto tranne che in vacanza. Non risponde al telefono […] di Vincenzo Bisbiglia

Il Congresso – Glasgow. Fino a sabato Reddito di base: il mondo ne discute, qui è Sussidistan I due Matteo (Renzi e Salvini) sono tornati ieri a minacciare il reddito di cittadinanza che, assicurano, sarà prontamente smontato. Sempre ieri è cominciato a Glasgow, in Scozia, il 22° Congresso mondiale del Reddito universale, occasione per mostrare che la questione di un reddito di base non è una stravaganza grillina, ma un tema globale. […] di Sal. Can.

Stati Uniti Fca, multa da 30 milioni per i sindacalisti corrotti Trenta milioni di dollari (25,6 milioni di euro) di multa per l’ex Fiat Chrysler Usa, oggi filiale del gruppo Stellantis, che si è dichiarata colpevole del solo capo d’accusa di cospirazione, attuata dal 2009 al 2016, per violare la legge sulle relazioni sindacali. Si chiude così il caso delle tangenti pagate dalla ex Fiat ad […] di Nicola Borzi

Il caso De Pasquale Il Pasticciaccio all’Archivio di Stato tra Rauti e la “strana” nomina firmata da Franceschini Ieri Gianni Barbacetto ha raccontato quali reazioni stia, per fortuna, suscitando la nomina del dottor Andrea De Pasquale alla guida dell’Archivio Centrale dello Stato. Le associazioni delle vittime delle stragi che hanno segnato la notte della Repubblica (quelle di Bologna, di Piazza della Loggia e di Piazza Fontana) non accettano che a vegliare sulla memoria […] di Tomaso Montanari

La variante – Precedenza ai più fragili “L’efficacia è in calo”: in America partono le terze dosi di Pfizer Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che a partire dal 20 settembre inizierà a somministrare la terza dose del vaccino anti Covid. Il “booster” verrà iniettato dopo 8 mesi dalla seconda dose, ha fatto sapere l’amministrazione Biden, spiegando che la terza iniezione si è resa necessaria a causa della particolare contagiosità della variante Delta […] di Stefano Vergine

Valentano – 5° giorno di party Viterbo, il rave al lago è “fuori controllo”, ma nessuno interviene Alle prime luci dell’alba del 14 agosto ci sono stati i primi posti di blocco che però a nulla sono serviti per arginare l’arrivo di 10 mila persone da mezza Europa che da sei giorni stanno partecipando al rave party non autorizzato nel comune di Valentano (Viterbo), tra Lazio e Toscana. Partito a sorpresa a […] di RQuotidiano

Il ricorso Lega, occhio alle casse: ora l’ex avvocato Brigandì chiede 9,5 milioni a Salvini L’udienza è fissata per il 16 settembre, quando il giudice del tribunale di Milano, Orietta Micciché, dovrà decidere su una vicenda che rischia di creare seri problemi finanziari alla Lega. In estrema sintesi, la questione è semplice: Lega Nord e Lega Salvini Premier sono o no la stessa cosa? È a questa domanda che dovrà […] di Stefano Vergine

Aspromonte Incendi in Calabria, quinta vittima: “Siamo stremati” La Calabria continua a bruciare nonostante gli aiuti chiesti e promessi e il fiume di volontari che rimboccandosi le maniche hanno deciso di difendere una terra già martoriata. Il bilancio di questo triste agosto fatto di fiamme sale a 5 vittime. Ieri l’ultimo ritrovamento, nel Vibonese, è il corpo carbonizzato di un 78enne. Tante le […] di RQuotidiano

“Criticità struttura” Ferrara, sigilli allo stadio dove gioca la Spal Parte dello stadio Paolo Mazza di Ferrara, casa della Spal, torna sotto sequestro. La Guardia di finanza ha messo i sigilli alla tribuna Est e alla copertura della gradinata Nord. Nuove perizie hanno segnalato ancora criticità della struttura dopo le presunte irregolarità nei collaudi ai lavori di ampliamento emersi già due anni fa. Nove sono […] di RQuotidiano

Omicidio reporter Caruana, Malta chiede l’ergastolo per il mandante Per l’omicidiodella giornalista d’inchiesta Daphne Caruana Galizia, avvenuto il 16 ottobre 2017, la procuratrice generale della Valletta, Victoria Buttigieg, ha richiesto l’ergastolo: rischia di rimanere in carcere per il resto della sua vita Yorgen Fenech, imprenditore francese che ha organizzato l’attentato ai danni della reporter. Mentre già pendevano sulla sua testa accuse di omicidio, associazione […] di RQuotidiano

Afghanistan – Il futuro del Paese Ecco le “nomine” dei mullah: “Il governo sarà la Sharia” “Non ci sarà alcun sistema democratico perché non ha alcuna base nel nostro Paese. Non discuteremo quale tipo di sistema politico dovremmo applicare in Afghanistan perché è chiaro. È la legge della sharia e basta”. Così Waheedullah Hashimi, alto esponente dei talebani, spazza via il campo da fraintendimenti, rilasciando una intervista alla Reuters. La formula […] di Michela A.G. Iaccarino

Fronte Italia Rientrano 2 mila afghani Rebus profughi, oggi G7 La lista dei collaboratori da riportare in Italia si allunga di ora in ora arrivando a quota 2.000 persone rispetto ai 650 iniziali. La priorità, stabilita da ministero della Difesa e degli Esteri, è quella di accogliere in Italia personale afghano, attivisti, donne e chi è più esposto al pericolo del regime talebano. D’altronde, dopo […] di Giacomo Salvini

L’intervista – F. Coticchia “Addestrare i locali per i nostri interessi non serve a niente” L’esercito addestrato anche dagli italiani che si sfalda, i talebani che prendono Kabul, la gente aggrappata agli aerei in decollo per fuggire. L’Italia ha missioni di addestramento anche in altri Paesi. Fabrizio Coticchia insegna Foreign policy analysis e Security studies nella facoltà di Scienza politica dell’Università di Genova. Si rischia anche altrove quello che è […] di Mar. Pas.