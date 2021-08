L’intervista – Salvatore Borsellino “Draghi cacci Durigon se vuole onorare il sacrificio di Paolo” Il problema è la dichiarazione di Claudio Durigon, certo. Ma poi c’è anche la questione di Matteo Salvini che a ogni piè sospinto celebra la lotta antimafia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e li erge a suoi paladini con tanto di mascherina griffata. E allora Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo ucciso dalla mafia […] di Giacomo Salvini

Seggio di Primavalle Roma, farsa suppletive: Palamara può sognare Ora come ora sono le elezioni più assurde che ci si potesse immaginare. Il 3 e 4 ottobre a Roma si vota anche per le suppletive, cioè per assegnare il seggio di Primavalle lasciato vacante alla Camera dalla grillina Emanuela Del Re, nominata rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel. In campo al momento ci sono […] di Tommaso Rodano

L’appello Stragi, familiari delle vittime: “Elogiò Rauti, Draghi non nomini De Pasquale agli archivi” Il presidente del Consiglio Mario Draghi non ratifichi la nomina di Andrea De Pasquale al vertice dell’Archivio centrale dello Stato. Lo chiedono con forza i rappresentanti delle vittime delle stragi. Lo ha scritto in una lettera a Draghi il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, Paolo Bolognesi, seguito da Manlio Milani […] di Gianni Barbacetto

Il paradosso A Venezia sono tornati i turisti. Ma i suoi musei restano chiusi Orari normali solo per due su 11 – Riaperti? Alla Fondazione conviene tenere il personale in Cig di Leonardo Bison

Amori tossici – Athos, Milady e l’ignaro D’Artagnan Sesso, bugie e morte: il “giglio” sulla spalla è una condanna a vita Anne a sedici anni era “bella come lo è l’amore stesso”: bionda, alta, con brillanti occhi azzurri orlati da ciglia nere e una voce di velluto. Olivier aveva occhi penetranti, il naso diritto, il mento ben disegnato come quello di Bruto, un’indefinibile impronta di grandezza e di grazia, il timbro della voce forte e melodioso […] di Silvia Truzzi

Fascioleghismi – Il sottosegretario Salvini difende “parco Mussolini”. Ma la targa di Latina era abusiva “Quel parco a Latina è stato per decenni intitolato al fratello di Mussolini, quindi non è nulla di nuovo”. Matteo Salvini tenta di smorzare la polemica che dal 4 agosto rischia di costare il posto da sottosegretario a Claudio Durigon, fulcro del suo partito nel Lazio e nel Centro-sud. Ma i “decenni” di cui ha […] di Marco Pasciuti

Il certificato verde – I nodi irrisolti Green pass bucato: rissa su discoteche e mense aziendali Non poter accedere al refettorio e doversi accontentare di un “cestino” da consumare in disparte, magari dopo aver lavorato per ore fianco a fianco con gli stessi colleghi con cui si vorrebbe condividere il pasto. L’ingresso alle mense aziendali con green pass obbligatorio sta creando un vespaio di polemiche in tutte le categorie. A iniziare […] di Vincenzo Bisbiglia

Il sito – Il fascicolo sanitario Lombardia, in crash la piattaforma. Hacker? No, ‘Aria’ condizionata Dopo quasi tre giorni di blocco, il sito di Regione Lombardia attraverso cui i cittadini possono accedere al proprio fascicolo sanitario è tornato a funzionare. È successo nel tardo pomeriggio, al termine di un’altra giornata di disagi per i 10 milioni di lombardi. “A causa di un intervento di manutenzione straordinaria, il servizio non è […] di Stefano Vergine

Vacanze presidenziali Castelporziano, fiamme dolose nella tenuta Mattarella: “I cittadini hanno dato l’allarme” L’allarme è scattato alle prime luci dell’alba. Poco dopo le 6 qualcuno ha gettato inneschi accesi oltre il muro di cinta della tenuta di Castelporziano, residenza estiva del presidente della Repubblica. In quel tratto, che affaccia su via Pratica di Mare, alcuni alberi e arbusti hanno subito preso fuoco. Alcuni cittadini hanno avvisato i Vigili […] di RQuotidiano

Ryanair multata “Disabili e minori non devono pagare il supplemento” Un genitore al posto 4C e il figlio minore a quello 19 E. Ma anche un disabile lontano decine di sedili dal suo accompagnatore. Questa la quotidianità che vivono i passeggeri Ryanair se non acquistano il supplemento previsto dalla compagnia che, tuttavia, non può essere applicato. L’Enac, l’autorità per il trasporto aereo, lo ha spiegato […] di RQuotidiano

Il no in Prefettura Caporalato, Grafica Veneta non assumerà gli sfruttati Neanche Papa Francesco è riuscito a smuovere la proprietà di Grafica Veneta: niente assunzione per i pakistani che, ha svelato un’inchiesta, erano vittime di caporalato di un’azienda fornitrice della società di Trebaseleghe, in provincia di Padova. La ditta del patron Fabio Franceschi lo ha chiarito ai sindacati lunedì, in un incontro in prefettura, tramite un […] di RQuotidiano

Italia Terrorismo: l’intelligence si mobilita in via preventiva Torna elevata l’allerta terrorismo in Italia. Il ministero dell’Interno ha alzato il livello di attenzione su porti e aeroporti italiani, chiedendo ai servizi di intelligence e alle polizie di frontiera di monitorare gli ingressi e il transito di passeggeri e migranti all’indomani della “presa” di Kabul da parte delle truppe talebane. La scorsa settimana, alla […] di Vincenzo Bisbiglia

Verso l’Europa Accoglienza rifugiati: Berlino è cauta, la Turchia alza il muro L’Organizzazione internazionale per le migrazioni stima che da quando le truppe Nato hanno iniziato a ritirarsi dall’Afghanistan lo scorso maggio, almeno 30.000 persone sono fuggite dal paese ogni settimana nel confinante Pakistan e, soprattutto, in Iran. Ed è proprio lungo il confine tra Iran e Turchia che le autorità di Ankara hanno avviato la costruzione […] di Roberta Zunini

L’intervista – Olivier Roy “La sfida dei giovani ai mujaheddin sarà pacifica e culturale” L’Afghanistan si prepara a vivere uno “choc culturale enorme”, secondo Olivier Roy: “I talebani – analizza il politologo – dovranno fare i conti con una nuova realtà, moderna e liberale. Loro non sono cambiati, Kabul invece non è più la città del 2001. La popolazione è raddoppiata. È emersa una classe media. Le ragazze studiano. […] di Luana De Micco

Taliban 2.0 Donne e sorrisi: il marketing dell’offensiva mediatica Sembra iniziata una nuova battaglia nell’emirato afghano: non si usano bombe, ma colpi di marketing, per ripulire l’immagine di un movimento che, in nome di Allah, ha seminato morte e terrore sin dalla sua fondazione. Le parole “serenità” e “perdono” sono le più ripetute nei messaggi della nuova propaganda talebana. L’uomo che gestisce l’account social […] di MIAC

I nuovi volti senza ferocia dei signori della Sharia Gli uomini in tunica e kalashnikov che hanno conquistato l’Afghanistan e assediato Kabul più a colpi di Twitter che di pallottole possiedono una rigida gerarchia militare, una struttura capace di controllo capillare del territorio, analisti politici che ai tavoli dei negoziati sanno ottenere ciò che serve al nuovo emirato . I patrioti del jihad che […] di Michela AG Iaccarino