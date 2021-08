Parametri superati – Al 9 e 15% Ricoveri e terapie intensive: la Sicilia è praticamente tornata in giallo A meno di un mese dal decreto che riportò l’Italia “in bianco”, c’è la prima regione a rischio zona gialla. La Sicilia, infatti, ha praticamente superato tutti i parametri stabiliti per il cambio di colore. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) l’isola registra ormai il 9% di posti […] di Ste. Ca.

Che stelle Britney, Michael e Marvin: quando il padre è padrone Dopo anni di medicine, eccessi e tribunali la Spears è libera dalla tutela del genitore. Anche Jackson e Gaye hanno avuto problemi simili di Stefano Mannucci

Diritto di revoca Sgarbi, Siri &C.: gli altri impresentabili silurati Quando è servito è stato il presidente del Consiglio a “dimissionare” un sottosegretario. In due modi: con la moral suasion chiedendo un passo indietro o revocandogli le deleghe. È stato così da Carlo Azeglio Ciampi a Giuseppe Conte, da Romano Prodi a Silvio Berlusconi. Sono stati gli inquilini di Palazzo Chigi a decidere sul futuro […] di Gia. Sal.

Comunali di Milano Sala: “Io e M5S separati al primo turno” Pavone vs. Sironi: oggi il nome dei 5 Stelle Questa volta la chiusura sembra definitiva. E arriva per bocca di Beppe Sala, che ne ha parlato a Repubblica: “Un accordo a 50 giorni dal voto sarebbe visto come un’operazione di Palazzo”. Stando al sindaco, Movimento 5 Stelle e Pd correranno allora separati alle amministrative milanesi del 3 e 4 ottobre, anche se a pesare […] di Lorenzo Giarelli

Sul litorale romano Anzio, aggressione omofoba a 22enne: insulti e un pugno Prima gli insulti e poi un pugno che lo ha centrato al volto. Aggressione omofoba la scorsa notte sul litorale di Anzio, pochi chilometri a sud di Roma. La vittima è un ragazzo di 22 anni che era con il compagno davanti a uno stabilimento balneare. Era da poco passata l’una quando il ragazzo, che […] di RQuotidiano

Sotto copertura “Io agente infiltrato tra gli hacker: vendono dati per estorsioni sessuali” L’intervista – Le “trattative” con i pirati informatici di Val. Pac.

Licenziamenti selvaggi Dopo Gkn &C. arriva il dl anti-delocalizzazioni: “Ridateci i soldi” Che i tempi fossero maturi per un decreto anti-delocalizzazioni (cioè lo spostamento all’estero delle produzioni da parte delle imprese) lo aveva in sostanza anticipato il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti sul Corriere della Sera di Ferragosto: “Stiamo studiando gli strumenti, che vadano soprattutto a colpire chi ha usufruito di incentivi pubblici. È un argomento delicato […] di Marco Franchi

Roghi al centro-sud Incendi, la Lega: soldi ai cacciatori contro i piromani La Lega vuole schierare un esercito di cacciatori per combattere il fenomeno degli incendi boschivi. La proposta-choc arriva dal consigliere della Lega nel Lazio, Pasquale Ciacciarelli. L’esponente del Carroccio a Roma ieri ha spiegato, in una nota, che bisognerebbe affidare ai cacciatori “competenze e i fondi per la sorveglianza” dei boschi, in quanto “sono coloro […] di Vin. Bis.

Diritti civili Eutanasia, raccolte le prime 500 mila firme: il referendum si fa. Scontro Chiesa-Radicali Dove non è arrivata la politica, intervengono i cittadini. Trentasette anni dopo la prima proposta di legge sull’eutanasia, il referendum per la sua legalizzazione raggiunge le 500 mila sottoscrizioni – quota minima per indire il referendum abrogativo – e lo fa con un mese e mezzo di anticipo rispetto la scadenza. Lo ha annunciato l’Associazione […] di Romana Allegra Monti

Kabul, inferno all’aeroporto. Fughe suicide, spari e morti Il carrello di un cargo come ultima speranza, sulla pista dell’aeroporto di Kabul. Avvinghiati con tutte le loro forze a quel componente di acciaio e gomma immaginando che sia un passaporto per la salvezza. Ma quando il Boeing C-17 prende quota il sogno si infrange, le dita mollano la presa, il corpo cade nel vuoto. […] di Valerio Cattano

Germania “È il più grosso fallimento della Nato”. Firmato Berlino Di fronte al disastro afgano, Armin Laschet, il leader del partito cristiano conservatore di Angela Merkel, candidato cancelliere alle elezioni di settembre, ha dichiarato che “il ritiro delle truppe occidentali dall’Afghanistan è la più grande debacle della Nato dalla sua creazione”. Sorvolando sul fatto che la Germania aveva deciso fin dallo scorso anno, in linea […] di Roberta Zunini

L’intervista “Giornaliste, attiviste e donne sole: è finita, ci cercano ovunque” Zahra Joya di Michela A.G. Iaccarino

Report L’Italia e gli 840 mln per istruire i soldati ora arresi ai talebani Mil€x – L’osservatorio: “Fallimento evidente” di Vincenzo Bisbigliae Marco Pasciuti