All’alba del secondo giorno dopo la presa di Kabul, i guerriglieri talebani – nuovi padroni dell’Afghanistan – tentano di rassicurare la popolazione. E come anticipato nei giorni scorsi annunciano un’amnistia generale per i funzionari statali, quei dipendenti del governo in fuga di Ashraf Ghani che temevano – e temono ancora – per la propria incolumità. “È stata dichiarata un’amnistia generale per tutti (…), quindi potete riprendere il vostro stile di vita con piena fiducia”, comunica alla tv di Stato Enamullah Samangani, membro della “commissione culturale” del nuovo regime. “L’Emirato islamico – spiega, usando il nuovo nome che i talebani hanno dato allo Stato afghano – non vuole che le donne siano vittime, ma anzi dovrebbero avere ruoli nella struttura di governo”, benché “in accordo con la Sharia (la legge islamica che relega le donne ai margini della società, ndr)”.

Nel frattempo sono ripresi all’aeroporto Hamid Karzai di Kabul – controllato dagli Usa – i voli militari per l’evacuazione di diplomatici e civili stranieri e afghani, dopo la riapertura avvenuta nella notte. Il traffico aereo era stato sospeso ieri dopo gli incidenti dovuti alle migliaia di persone – dieci delle quali hanno perso la vita – che si erano ammassate sulla pista dell’aeroporto per tentare di imbarcarsi sui voli in partenza. Nella notte è riuscito ad atterrare anche il primo aereo della missione tedesca, costretta a interrompersi lunedì: il volo è ripartito per Tashkent (Uzbekistan), ma sono state caricate solo sette persone sulle 145 della lista ufficiale, di cui cinque di cittadinanza tedesca, un olandese e un afgano. “All’aeroporto c’è una situazione molto caotica, pericolosa e complessa – ha spiegato la ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer alla tv Ard – Avevamo veramente molto poco tempo e abbiamo preso a bordo le persone che si trovavano già lì”.

Runway in HKIA #Kabul international airport is open. I see airplanes landing and taking off #Afghanistan pic.twitter.com/9nueT20G7W — Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) August 17, 2021

In un’intervista al Corriere della Sera, il generale David H. Petraeus, ex comandante delle forze armate americane in Afghanistan e Iraq e direttore della Cia, dice che per gli Usa “questo è un momento come Dunkerque“, la fuga delle truppe alleate dalla Francia dopo l’invasione nazista. È giusto citare Saigon, dice, ma “io faccio un paragone con Dunkerque per trasmettere l’urgenza che dobbiamo sentire a Kabul e nei confronti delle persone che abbiamo, finora, abbandonato. Abbiamo un obbligo morale nei confronti di coloro che hanno condiviso i rischi e le difficoltà con noi – dice -, e dobbiamo essere all’altezza di questo momento”. E a questo proposito l’ambasciatore statunitense in Afghanistan Ross Wilson, commentando le voci secondo le quali avrebbe lasciato il Paese, twitta: “Lo staff dell’ambasciata americana e io restiamo a Kabul, lavorando duramente per aiutare migliaia di cittadini americani e afghani vulnerabili e continuando il nostro impegno qui”.

Contrary to false reports, @USEmbassyKabul staff & I remain in #Kabul working hard to help 1000s of U.S. citizens and vulnerable Afghans & continuing engagement here. Our commitment to the Afghan people endures. — Chargé d’Affaires Ross Wilson (@USAmbKabul) August 17, 2021

“Verranno per le persone come me, mi uccideranno. Sono seduta qui in attesa che arrivino. Non c’è nessuno che aiuti me o la mia famiglia. Sto solo seduta con loro e mio marito. Non posso lasciare la mia famiglia. E comunque, dove andrei?”: è la testimonianza al New York Times da Zarifa Ghafari, 27 anni, la sindaca più giovane dell’Afghanistan da sempre in prima linea per i diritti delle donne. Ghafari è stata nominata a capo della città di Maidan Shar – capitale della provincia di Maidan Wardak – nell’estate del 2018 dal presidente Ashraf Ghani.

“Sono distrutta. Non so su chi fare affidamento. Ma non mi fermerò ora, anche se verranno di nuovo a cercarmi. Non ho più paura di morire”.

CRONACA ORA PER ORA

11.08 – Ministro esteri Gb: “3.300 afghani evacuati” – Sono 3.300 i cittadini afgani evacuati nelle ultime ore dai militari britannici nell’ambito del ponte aereo in corso da Kabul. Lo ha detto a Bbc Radio 4 il ministro degli Esteri di Londra Dominic Raab, precisando che l’operazione va avanti e che prosegue anche il rimpatrio di cittadini britannici tuttora presenti in Afghanistan, con altre 150 persone rientrate solo domenica. Raab ha definito “angoscianti” le drammatiche scene di lunedì all’aeroporto, ma ha aggiunto che stamane “la situazione appare più stabile” dopo l’arrivo di “altri militari britannici e americani”.

10.36 – Facebook bandisce i talebani: “Organizzazione terroristica” – Facebook ha fatto sapere di aver bandito dalla piattaforma (e dalle controllate Instagram e Whatsapp) i talebani e tutti i contenuti a loro sostegno, in quanto considera il gruppo un’organizzazione terroristica. Lo riferisce la Bbc, precisando che la società ha riferito di avere un team dedicato di esperti afghani per monitorare e rimuovere i contenuti collegati al gruppo. Per anni i talebani hanno utilizzato i social media per diffondere i propri messaggi e la loro rapida conquista dell’Afghanistan ha messo le società tecnologiche di fronte a nuove sfide per quanto riguarda la gestione dei contenuti. “I talebani sono sanzionati come organizzazione terroristica secondo la legge degli Stati Uniti e li abbiamo banditi dai nostri servizi secondo le nostre politiche sulle organizzazioni pericolose. Ciò significa che rimuoviamo gli account gestiti da o per conto dei talebani e vietiamo messaggi di sostegno, supporto e che li rappresentino”, ha riferito un portavoce di Menlo Park.

9.24 – Anche l’ambasciata indiana lascia: restano Cina, Russia e Pakistan – Anche l’India sgombera, almeno temporaneamente, la propria sede a Kabul. “Alla luce delle circostanze – si legge in un tweet del portavoce del ministero degli Esteri di Nuova Delhi, Arindam Bagchi – è stato deciso che il nostro ambasciatore a Kabul e lo staff indiano rientreranno immediatamente in India”. Restano tre, rileva la Bbc, le ambasciate che continuano a operare normalmente in Afghanistan dopo la resa di Kabul ai talebani:quelle di Cina, Russia e Pakistan.

8.22 – Il ministro degli Esteri cinese a Blinken: “Ritiro frettoloso” – Una critica al “ritiro frettoloso delle truppe” americane dall’Afghanistan è arrivata dal ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel colloquio telefonico di lunedì con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Wang – si legge in una nota pubblicata stamani sul sito web del ministero degli Esteri cinese – “ha chiarito la posizione della Cina sulla situazione in Afghanistan, affermando che ancora una volta i fatti dimostrano che è difficile” raggiungere gli obiettivi “applicando in modo meccanico modelli stranieri a Paesi con una storia, una cultura e condizioni nazionali completamente diverse”.