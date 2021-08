È atterrato a Fiumicino alle 14.28 il volo dell’Aeronautica militare con a bordo 74 persone (personale dell’ambasciata, connazionali residenti nel Paese e 19 ex collaboratori afghani del corpo diplomatico, a rischio ritorsioni in patria), decollato da Kabul intorno alle 23.30 del 15 agosto. È iniziato così il ponte aereo studiato dal ministero della Difesa e degli Esteri – nell’ambito dell’operazione chiamata “Aquila Omnia” – per portare in salvo gli italiani dall’Afghanistan attraverso voli KC767 dell’Aeronautica. “Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ringrazia le forze armate per le operazioni che stanno permettendo di riportare in Italia i nostri concittadini di base in Afghanistan. L’impegno dell’Italia è proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione. Il presidente è in continuo contatto con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’Italia è al lavoro con i partner europei per una soluzione della crisi, che tuteli i diritti umani e in particolare quelli delle donne”, si legge in una nota di palazzo Chigi. Di Maio, a quanto si apprende, ha sentito telefonicamente il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg per il coordinamento sulle operazioni di evacuazione e domani parteciperà al Consiglio affari esteri dell’Ue, convocato in via straordinaria dall’Alto rappresentante Josep Borrell. Il 24 agosto, invece, riferirà sulla situazione insieme al ministro della Difesa Lorenzo Guerini sulla situazione davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato.

I collaboratori afghani in quarantena a Roccaraso – In questi minuti, i rimpatriati – tra cui l’ambasciatore italiano a Kabul Vittorio Sandalli – vengono sottoposti a tampone da parte del personale della Croce Rossa: in seguito gli italiani saranno affidati alla Farnesina, mentre gli ex collaboratori afghani verranno presi in carico dalla Difesa. Per loro, infatti, è prevista una quarantena di dieci giorni nella struttura dell’Esercito a Roccaraso, in Abruzzo. Al termine della quarantena saranno quindi inseriti nel programma di accoglienza e integrazione del Ministero dell’Interno. “Ho paura per chi ha lavorato con noi ed ora sta per morire. I Talebani li cercano casa per casa. Abbiamo lasciato migliaia di persone che rischiano la vita. La situazione è gravissima, la comunità internazionale li salvi”, ha detto uno di loro alla stampa. Pietro del Sette, che si occupa di agricoltura per l’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, racconta: “Sono stato 11 anni in Afghanistan. Ho visto all’inizio la speranza di un Paese che poteva rifiorire, ora vediamo un Paese con il cuore in gola. Abbiamo avuto paura. È un fallimento che fa male – ammette -, la situazione tra ieri e l’altro ieri è peggiorata ulteriormente, l’aeroporto civile è stato chiuso, noi siamo stati gli ultimi a partire ma ci sono altri italiani, e la speranza è che la componente dell’aeroporto militare riesca a portare a termine il nostro programma di rimpatrio”.

Il medico afghano: “Salvate i nostri colleghi” – “Abbiamo lasciato migliaia di persone che rischiano la vita. La situazione è gravissima. Faccio appello alla comunità internazionale: li salvi”, è la richiesta, in ottimo italiano, del medico afghano Ale Furiake, anche lui collaboratore dell’Agenzia italiana per la cooperazione. “I nostri collaboratori hanno creduto in noi e ora sono abbandonati e rischiano la vita. Abbiamo lasciato colleghi a Kabul e non sappiamo come aiutarli. Donne che hanno collaborato con noi, che abbiamo formato: ostetriche, medici, che lavoravano con noi ed ora sono abbandonati. I nostri ospedali non hanno farmaci, e i malati muoiono. I bambini non hanno da mangiare. È una situazione disastrosa”, denuncia. E racconta: “Io sono un medico rifugiato che ha collaborato a progetti sanitari a Kabul e nelle province. Avevo creduto molto nella transizione ed ora sono deluso”. Il medico era già scappato una volta dal proprio Paese nel 1984, tornandovi dopo l’intervento della coalizione internazionale nel 2001. “Perché l’esercito non ha combattuto? Da un esercito che non ha ricevuto il salario da 6-7 mesi che cosa vi aspettate? Che combatta? Dopo venti anni come faccio a parlare di speranza?”, si chiede. E ancora Domenico Frontoni, esperto di logistica per l’Agenzia: “Una parte del mio cuore è rimasta in Afghanistan accanto ai nostri collaboratori. Sono rimaste persone che confidavano in noi e sperano di poter arrivare in Italia per evitare rischi e la situazione che li sta affliggendo. È stata un’evoluzione rapida e siamo ancora travolti dall’emozione“.

Meloni: “Fallimento dell’intero Occidente” – Si rincorrono anche le prese di posizione degli esponenti politici. “Vent’anni di diritti e di conquiste cancellati in un batter d’occhio. Un futuro costruito con enormi sacrifici, che non esiste più. È un fallimento dell’intero Occidente causato dalla disastrosa gestione del disimpegno dall’Afghanistan, maldestramente completato dall’amministrazione Biden. Il tutto nel quasi totale silenzio dei sedicenti paladini delle libertà“, scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Per la capogruppo Pd al Senato Simona Malpezzi, “in questa situazione drammatica la nostra priorità deve essere quella di non abbandonare tutti coloro che hanno collaborato in questi anni con i Paesi occidentali e spingere per una rapida iniziativa della comunità internazionale che si deve sentire coinvolta e responsabile. Dobbiamo proseguire il lavoro avviato dal ministero della Difesa per portare in Italia tutti i civili afghani che hanno lavorato al nostro fianco”. Interviene anche il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, vicepresidente del Partito popolare europeo: “Ora si tratta di salvare il maggior numero possibile di persone, impedire che i talebani applichino la sharia. Bisognerà occuparsi di due questioni fondamentali, il terrorismo e l’immigrazione”, dichiara.

Berlusconi: “Ritiro frettoloso e non preparato” – Nel pomeriggio è intervenuto con un post su Facebook anche l’ex premier e fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi – capo del Governo nel 2001, quando l’Italia invase l’Afghanistan al fianco degli Usa – criticando il ritiro delle truppe che definisce “frettoloso e non preparato”. “Le drammatiche immagini che giungono da Kabul ci riempiono di angoscia e di amarezza”, scrive. “L’Occidente non può limitarsi ad assistere rassegnato al trionfo dei suoi nemici, dell’integralismo islamico che sta riportando l’Afghanistan ai periodi più oscuri della sua storia. Vent’anni di sacrifici e di sangue versato per garantire a quel grande Paese stabilità e sicurezza sono vanificati da un disimpegno che si è rivelato frettoloso e non preparato. Naturalmente dopo la decisione americana di ritirarsi, decisa dall’amministrazione Trump e confermata da quella Biden, non c’era alcuna possibilità per gli altri Paesi, come l’Italia, di rimanere. Anzi dobbiamo dire ancora una volta grazie ai nostri soldati, ai nostri diplomatici, a tutti i connazionali impegnati nella vicenda afghana, per come hanno gestito la presenza italiana in questo ventennio ed anche quest’ultima fase drammatica. Mai come ora l’Occidente avrebbe bisogno di una leadership esperta ed autorevole, in grado di dare una risposta non rassegnata a quello che sta accadendo. Questo ritiro prematuro è stato un grave errore, ma non fare nulla ora sarebbe ancora più grave”.