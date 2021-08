Da ultramaggiorenne, ultravaccinato e greenpassmunito, m’illudo di poter sollevare qualche legittimo dubbio sul pensiero unico che ci circonda senza venire iscritto d’ufficio al partito dei Negazionisti No Vax-No Pass e trascinato con loro sulla pira dei pirla. 1. Un anno fa (con zero vaccinati) avevamo un terzo di contagi e un ottavo di morti al […]

Covid-19 – La quarta ondata Più casi e ricoveri: cosa stiamo sbagliando Salgono i contagi: ieri altri 7.188 (venerdì erano stati 7.402), il tasso di positività è in discesa al 2,8% ma la variazione settimanale registra un +9%. Continuano a crescere i ricoveri: in 24 ore in reparto sono aumentati di 68 unità (+22% sulla settimana) per un totale di 3.101 letti occupati. Anche in terapia intensiva […] di Marco Franchi

L’intervista – Kim Sengupta “Kabul è un campo profughi che aspetta la sentenza finale” “Kabul è paura, tristezza e panico. Qui i talebani ormai controllano tutte le strade di collegamento che conducono alla città, gli islamisti sono alle porte, a 40 miglia dal centro”. Kim Sengupta, corrispondente dell’Independent , dice che la città “è ormai un enorme campo profughi: i civili arrivano ogni giorno non solo dalle province, ma […] di Michela A.G. Iaccarino

In bilico – Il sottosegretario impresentabile No alla sfiducia: soccorso di Renzi al fascioleghista La posizione ufficiale è che se ne parlerà al ritorno dalle vacanze e quando si riuniranno i capigruppo di Camera e Senato. Ma l’indirizzo è già chiaro: Italia Viva non ha intenzione di votare la mozione di sfiducia individuale che sarà presentata a settembre da Pd, M5S e LeU contro il sottosegretario leghista Claudio Durigon. […] di Gia. Sal.

Infrastrutture il maxiscippo “federalista” contro il Sud Il ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno, con gli effetti di freno alla crescita economica e di desertificazione sociale che ne sono derivati, non è frutto del caso: è stato scientemente perseguito a livello politico e amministrativo attraverso una serie di decisioni, ma soprattutto di omissioni, che negli anni hanno impoverito il Sud e le Isole. Non […] di Nicola Borzi

Sardegna – Polemica sul rapper – Indaga la Questura Olbia, ultimo Salmo. Tutti accalcatissimi al concerto-sorpresa Salmo suona, il pubblico si assembra, lo Stato resta senza parole. L’incredibile concerto a sorpresa del rapper sardo venerdì sera a Olbia non ha ancora una spiegazione ufficiale: com’è possibile organizzare un evento del genere, in centro città, senza nessun tipo di controllo pubblico? Un mistero e una clamorosa burla alle regole, in una Regione […] di Tommaso Rodano

Degli Esposti Addio Piera, “maschiaccio” fuoriclasse dal piglio ribelle È morta ieri a 83 anni l’attrice bolognese. Gli esordi con il teatro d’avanguardia. Ha lavorato con Pasolini, Ronconi, Calenda, Sorrentino e Bellocchio di Maria Cristina Fraddosio

Lo scandalo sui media Il caso arriva sul “Times” e in tutta Europa, ma non al Tg2 Il caso Durigon vale l’attenzione di importanti testate internazionali. Ma non del Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano, considerato molto vicino alla Lega e nominato ai tempi del governo gialloverde. Il raffronto è impietoso. Il The Times di Londra dedica un pezzo al sottosegretario leghista: “Let’s dedicate local park to Mussolini, says italian minister” (“Dedichiamo un […] di L. Giar.

L’intervista – Marco Bellocchio – Regista “Durigon ha detto una cosa orrenda: è folle cancellare la lotta antimafia” “La proposta di Claudio Durigon è orrenda” e “dobbiamo rifiutarla totalmente”. Il regista Marco Bellocchio, 81 anni, fresco della Palma d’oro alla carriera a Cannes e da metà luglio al cinema con il suo nuovo film Marx può aspettare, non ha dubbi: serve una “dura opposizione” alle parole del sottosegretario della Lega che ha proposto […] di Giacomo Salvini

La città “nera” Dal Duce ai clan: i nostalgici vogliono riprendersi Latina Alcune notti d’estate il “dròòòm” della sua Moto Guzzi romba ancora lungo la Fettuccia, 60 km dritti di Appia che vanno da Cisterna a Terracina. La sentiva Antonio Pennacchi, da bambino, quando andava a stare dallo zio Gelindo : “Il rombo cresceva, si avvicinava, passava – l’aria smoveva il fieno – si allontanava e scompariva”, […] di Marco Pasciuti

Amministrative – La decisione “sofferta” dell’ex premier In corsa c’è il giallorosa massone: i 5Stelle si ritirano a Benevento “Decisione sofferta”, così Giuseppe Conte spiega la sua scelta di resettare il M5s di Benevento e di non schierare la lista pentastellata alle amministrative, comunicata nella tarda serata di venerdì a rotative chiuse. Motivata da un nodo mai sciolto: l’appartenenza massone del candidato sindaco giallorosa, Luigi Diego Perifano, il frutto proibito di un’intesa tra i […] di Vincenzo Iurillo

Cercansi candidati Roma, il centrodestra pensa di sostenere Palamara alle suppletive. E il Pd va in crisi Nessuno vuole correre per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio di Primavalle, a Roma, tra gli ex giallorosa: i Cinque Stelle non hanno un candidato e il Pd brancola nel buio. Venerdì sera, alla vigilia di Ferragosto, è partito un giro di telefonate tra i vertici del Nazareno e Goffredo Bettini e alcuni dirigenti […] di Wanda Marra

Scuola Caos tamponi: sono gratis solo per i prof fragili, non per i no vax Tamponi gratis al personale scolastico fragile e non vaccinabile. E non ai no-vax. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in meno di 24 ore, si è impantanato in una palude di disposizioni tanto da essere costretto nel tardo pomeriggio di ieri a correre ai ripari con un comunicato stampa. La questione è nata con la firma […] di Alex Corlazzoli

I giuristi “Il decreto sul Green pass va contro norme Ue e Carta” Con il lodevole intento di fare ordine sulle innumerevoli questioni giuridiche che il decreto Green pass pone, l’Osservatorio sulla legalità costituzionale Stefano Rodotà (che riunisce giuristi di estrazione e formazione diverse) ha reso noto un articolato e utilissimo studio, dal titolo inequivocabile (pubblicato sul sito Questione giustizia, la rivista di Magistratura democratica): “Sul dovere costituzionale […] di Silvia Truzzi

Emergenza roghi – Al Sud rispetta la legge un ente su 5 Comuni, 40% senza registro. E i piromani hanno fuoco facile C’è una legge, la 353 del 2000, che se fosse applicata nel suo complesso toglierebbe ai piromani buona parte dei vantaggi derivanti dalle loro azioni. Si tratta della normativa che ha introdotto il “catasto delle aree percorse dal fuoco”, meglio noto come “catasto degli incendi”. In sostanza, la norma prevede vincoli temporali molto lunghi (dai […] di Vincenzo Bisbiglia

Incendi in Calabria La politica non ha a cuore il territorio. Così nuove e antiche mafie fanno affari La ‘ndrangheta non sia un alibi, servono più fondi per l’ambiente di Antonio Nicaso

Debutto tra 2 mesi La “nuova” Alitalia tra l’esame di volo e il rebus biglietti Ita, la compagnia aerea che prenderà il posto di Alitalia, si prepara ad avviare la commercializzazione dei propri biglietti. Domani è in calendario l’esame di volo per poter ottenere dall’Enac il certificato di operatore aereo (Coa), necessario per poter iniziare operazioni di trasporto aereo commerciale. Solo una volta in possesso di queste certificazioni, la compagnia […] di RQuotidiano

Rassegna stampa I soliti “cattivisti” e i sorrisetti su Gino Strada Ci sarà pure una quota di ipocrisia in chi ha salutato Gino Strada mostrando l’occhio lucido, dopo non averne compreso o condiviso neppure una parola quando era in vita. Ma quanta miseria c’è, invece, nei cinici di professione, in certi cattivisti a tempo pieno della stampa italiana? Su Libero l’“omaggio” al fondatore di Emergency lo […] di Tommaso Rodano

Pasticci – Cremona-Mantova – Vent’anni buttati Progetto da rifare, ma Fontana vuole pagarlo 25 milioni Avent’anni dalla sua ideazione, l’autostrada Cremona-Mantova non solo ancora non c’è, non solo è già costata 25 milioni per il mero progetto – come Il Fatto ha svelato il 13 giugno –, ma ora si scopre che il suo ipotetico tracciato è inconciliabile con il raddoppio della parallela linea ferroviaria. È l’ennesimo pasticciaccio brutto sul […] di Ni. Bo.

Questioni comiche – L’esperienza del palcoscenico Arrivi e partenze: le gag tra la Pepsi, il mais e Paperino Pisello e vagina sono come Coca e Pepsi. Io preferisco di gran lunga una delle due, ma per mio padre hanno lo stesso sapore. (Bo Burnham) LA TRADUZIONE INTERLINGUISTICA DELLE GAG La traduzione di una gag verbale in un’altra lingua mira all’equivalenza pragmatica (Nida, 1964) fra gag di partenza (GP) e gag di arrivo (GA); […] di Daniele Luttazzi

Il sisma Haiti, terremoto di magnitudo 7,2: decine di morti sotto gli edifici crollati Un terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter ha colpito Haiti, uno dei Paesi più poveri al mondo, che già nel 2010 venne devastato da un sisma meno forte ma che provocò la morte di oltre 220 mila persone. La lunga scossa, seguita da un’altra di magnitudo 5,2, è stata percepita in tutto il Paese […] di RQuotidiano

Gran Bretagna Loach espulso dal Labour: “C’è una caccia alle streghe” Il regista britannico Ken Loach, 85 anni, è stato espulso dal Partito laburista di cui era una delle figure di riferimento. Loach è uno dei maggiori, più coerenti e impegnati cineasti britannici, autore di film crudi e realistici sulle condizioni dei poveri e degli oppressi della società britannica e vincitore della Palma d’oro a Cannes […] di Sabrina Provenzani

Afghanistan – Taliban padroni Gli Usa al trasloco forzato: in sottofondo c’è la Sharia Un gruppo di mujaheddin si concede un attimo di riposo per scrollarsi di dosso il peso dei lanciarazzi Rpg e degli Ak vecchio modello ma sempre affidabili. Alcuni guardano verso l’orizzonte e sorridono. Kabul è vicina e Allah, pensano – in questo momento nessuno può dargli torto – è con loro perché, come recita il […] di Valerio Cattano

Roma L’Italia fa partire l’evacuazione. Così Biden spiazza pure gli alleati L’Italia ha avviato le procedure dell’Ambasciata italiana a Kabul. Rimarrà un presidio in aeroporto, dove si stanno trasferendo la maggior parte delle altre ambasciate presenti in Afghanistan. Dopo giornate di contatti continui tra Palazzo Chigi, ministero degli Esteri e ministero della Difesa, la decisione è presa. Il pericolo di aggressioni ai danni dei nostri connazionali […] di Wanda Marra