Nessuna parola, invece, da parte di Renzi che sul caso Durigon rimane in silenzio. D’altra parte negli ultimi mesi il leader d’Italia viva tiene un solido asse politico con la Lega di Salvini: dalla convergenza sulle modifiche al del Zan, alle critiche sul Reddito di Cittadinanza. L’ex premier non ha ancora proferito parola sulla vicenda del sottosegretario appassionato di Arnaldo Mussolini, nè ha chiarito se i 28 deputati del suo piccolo partito voteranno o meno la mozione di censura già annunciata dal M5s A titolo personale si sono espressi il capogruppo al Senato d’Italia viva, Davide Faraone (“Offendere così due eroi antimafia dovrebbe essere reato“) e la viceministra delle Infrastrutture Teresa Bellanova (che ha parlato di “bruttissima pagina di politica”): non si sa però se i giudizi dei renziani della prima ora siano condivisi anche dal senatore di Rignano. Leggi Anche Durigon fuori dal governo! Firma la petizione del Fatto Quotidiano rivolta a Mario Draghi: gli revochi immediatamente le deleghe. Superate le 90mila adesioni

In effetti più passano le ore, e più il silenzio di Renzi inizia a fare un sinistro rumore. Anche perché l’ex presidente del Consiglio ha abituato il pubblico a interventi a raffica su qualsiasi tema che è oggetto della discussione pubblica del momento. Dagli Europei, alle Olimpiadi, dalla situazione in Afganistan, alla festa per la liberazione della città di Firenze. Solo per fare un esempio: nella sua ultima ‘e-news’ si è espresso a favore del Ponte sullo Stretto e lamentato il suo disappunto per le mancata Olimpiade di Roma 2024. Tra i tweet e i post su Facebook non manca il ricordo per lo sbarco dall’Albania di 30 anni fa, l’omaggio per le imprese sportive di Valentino Rossi nel giorno in cui il campione di Moto Gp ha annunciato il suo prossimo ritiro e i retwitt del video di Anthony Hopkins in vacanza in Toscana. Su Durigon, invece, niente: neppure uno straccio di post.