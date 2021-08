In due settimane in Grecia sono andati a fuoco oltre 100mila ettari di foreste e terreni agricoli. Un record dagli incendi mortali del 2007 che devastarono diverse regioni del Paese. Emerge dai aggiornati del Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (Effis). A subire le conseguenze peggiori, con più della metà della sua superficie bruciata, è stata Evia, la seconda isola più grande del Paese. Nei giorni scorsi, gli abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie case e a cercare rifugio in spiaggia e su una nave noleggiata.

“Gli incendi” sul territorio nazionale “sono ancora molto distruttivi e hanno un raro livello di intensità”, ha commentato Mark Parrington, del servizio di monitoraggio del cambiamento climatico Ue Copernicus.

Le fiamme hanno avvolto anche la regione boschiva Gortynia, nel Peloponneso, caratterizzata da fitte foreste e profondi burroni. Nella giornata dell’11 agosto il vice governatore dell’Arcadia, Christos Lambropoulos, ha reso noto che nella regione si cerca di impedire alle fiamme di raggiungere il monte Mainalo (centro), altrettanto ricco di foreste. Lambropoulos ha inoltre specifciato che i villaggi circostanti non sembrano essere a rischio.