I no vax all’assalto della Bbc, a Londra. Intorno alle 13 del 9 agosto alcune decine di manifestanti hanno protestato davanti agli studi dell’emittente televisiva perché accusata di diffondere informazioni false sul covid e sulle vaccinazioni. La protesta è stata organizzata dal gruppo anti-lockdown Official Voice, che sul proprio profilo Twitter dice di essersi formata per “dedicarsi ad azioni che ripristino i diritti fondamentali e la libertà”.

Secondo il Daily Mail, uno fra i manifestanti è riuscito a entrare all’interno degli studi a White City. La testata inglese riporta inoltre quanto detto da una fra le guide del gruppo: “Vogliamo fare il rumore giusto. Vedremo cosa succede ora. Noi non siamo leader: non vogliamo dirvi dove andare o cosa fare”. La presentatrice di Loose Women, Charlene White, su Twitter ha invece ringraziato gli agenti di sicurezza e ha scritto che i manifestanti hanno tentato di accedere all’edificio mentre il programma stava andando in onda.

Sulla propria pagina Instagram, Official Voice ha affermato che “i media sono il problema” e ha proclamato che “le bugie finiranno” mentre esortava i sostenitori a scendere a Londra per la protesta di oggi già dal 27 luglio.