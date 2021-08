Alla fine si è dovuto dimettere. Renato Farina non sarà più consulente del ministro Renato Brunetta. “Ho rassegnato con animo leggero le mie dimissioni da consigliere per la comunicazione istituzionale del ministro per la Pubblica amministrazione, per il venir meno delle condizioni per esercitare proficuamente le mansioni connesse a questo incarico fiduciario”, scrive Farina dopo […]

La riforma Cartabia è un pozzo senza fondo di buone notizie. Per “rafforzare la presunzione di innocenza”, è “fatto divieto” a giudici e forze dell’ordine “indicare come colpevole l’indagato o l’imputato” fino a condanna definitiva e di chiamare le indagini con “nomi mediatici e roboanti”. Quando il poliziotto fermerà il rapinatore in fuga dalla banca […]

Tokyo, pessimo affare: un buco da 20 miliardi Il motto sportivo delle Olimpiadi è “Più veloce, più in alto, più forte – insieme”. Ma se si guarda ai risultati economici, in realtà dovrebbe essere “più lento, più in basso, più debole – da soli”. Ormai da decenni i Giochi, se misurati sulle spese e lo sviluppo, non hanno più ragion d’essere. I Paesi […] di Nicola Borzi

Covid-19 – La campagna vaccinale La macchina di Figliuolo s’inceppa sugli over 50: 4,4 mln senza dosi Il premier Mario Draghi venerdì si è vantato: “Non voglio celebrare successi, però va detto che l’Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti rispetto a Francia, Germania e Stati Uniti. Occorre che questo sforzo continui”. Ma non sono tutte rose e fiori e nel conteggio pesano come un macigno i dati relativi al personale […] di FQ

Sui territori – Movimento – La rifondazione Viaggio nel M5S da rilanciare: al Nord Conte trova le macerie Senza un candidato a Milano, scoraggiati e decimati tra Liguria e Nord-Est: il leader in partenza per studiare la rinascita di Lorenzo Giarelli e Tommaso Rodano

“’A piccerella” Arrestata Mamma Camorra. La boss dei boss non vola più Presa a Ciampino Maria Licciardi, capo dei clan di Napoli Nord Fra le prime e più potenti donne di mafia, verso Malaga per raggiungere la figlia di Vincenzo Iurillo

L’intervista – Masha Alekina “Eravamo le Pussy Riot e ancora le cantiamo a Putin e alla sua cricca” Il braccialetto elettronico con cui la polizia russa controlla che non violi gli arresti domiciliari, Masha Alekina, una delle tre Pussy Riot che nel 2012 cantarono contro il presidente Putin nella cattedrale di Cristo Salvatore, è nero e stretto. Nata a Mosca nel 1988, la ragazza che fa parte del collettivo politico punk divenuto celebre […] di Michela AG Iaccarino

La protesta In Francia i “no pass” sfilano contro Macron In Francia la mobilitazione contro il pass vaccinale continua per la quarta settimana di fila, con un altro sabato di manifestazioni, ieri, in 172 centri del Paese, da Parigi a Lille, nel nord, o Tolone, sulla costa mediterranea, dove il movimento no pass sembra particolarmente popolare. Al contrario che nelle scorse settimane non si sono […] di Sabrina Provenzani

Le guerre stellari per lo Spazio: senza deleghe Tabacci, ora caccia ai 2 mld Saranno quei 2,3 miliardi da investire nell’aerospazio, come prevede il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Sarà che il settore garantisce da sempre solidi rapporti internazionali, soprattutto con gli Stati Uniti, e una fitta rete di relazioni con le imprese italiane (e non solo) – a partire da Leonardo – che fanno affari per […] di Giacomo Salvini

Le gaffe di Brunetta Ministro del concorso flop. L’ultima: incarico a Betulla Lui, si sa, pensa sempre in grande: un tempo ambiva al premio Nobel, ma ha dovuto farne a meno ed è andata bene lo stesso. Le speranze di successo rimangono quelle di sempre: “Volevo vincere il Nobel, ma poi ha prevalso l’amore per la politica: comunque ho buone possibilità di diventare presidente della Repubblica” confessò […] di Ilaria Proietti

Le sparate di Durigon Sottosegretario nostalgico. Lo “sborone” di Salvini Più che fascista tout court, Claudio Durigon è personaggio da Canale Mussolini, nipote di braccianti veneti emigrati per la bonifica dell’Agro pontino. Il sottosegretario leghista ha il gusto della battuta, spesso grossolana: è un po’ “sborone”, dice un compagno di partito. E l’ultima “sboronata” gli è scappata su un parco pubblico dedicato a Falcone e […] di Tommaso Rodano

Scenari – Ambizioni future Impunità e Salva-B.: la destra ha pronta la sua giustizia-horror La questione viene spesso minimizzata e ridotta a caricatura: garantisti contro giustizialisti. Ma questa legislatura ha dimostrato che la giustizia, con le sue sfumature, è spesso al centro dei tornanti più pericolosi dei diversi governo. E allora non è da escludere – come da previsione di Giuseppe Conte sul Fatto di ieri – che dai […] di L. Giar.

Scuola, non immuni 217 mila dipendenti. Lite Regioni-generale Senza Green pass non potranno mettere piede nei loro istituti, ma sono ancora molti quelli che, secondo la struttura commissariale anti Covid 19 guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, il certificato non ce l’hanno. A poche settimane dal rientro in classe che avverrà tra il 6 e il 20 settembre, sono ancora 217.870 i lavoratori […] di Alex Corlazzolie Marco Grasso

Olimpiadi finite – Il mondo visto dal medagliere Geopolitica dei XXXII Giochi: Cina, Usa e le altre Dei 205 Paesi rappresentati ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, slittati al 2021 per Covid, San Marino coi suoi 61,5 km quadrati è il più piccolo ad aver vinto una medaglia. Anzi, ne ha vinte tre: un argento e due bronzi, ossia una ogni 11.303 abitanti. Prima di queste Olimpiadi, la Repubblica più antica del […] di Leonardo Coen

Calcio in crisi Dopo il Chievo, falliscono Livorno e Novara. Il sindaco toscano: “Imprenditori ci aiutino” La favola ventennale del Chievo Verona non è l’unico sogno calcistico a infrangersi in questa estate post-Covid. Dopo quello degli scaligeri, ci sono altri due fallimenti eccellenti: il Novara e, soprattutto, il Livorno. Gli amaranto, al momento, non hanno avuto nemmeno il nullaosta a iscriversi in Serie D, penalizzati dalla “non idoneità del campo di […] di RQuotidiano

Insegnanti sostegno Aec, il Campidoglio assume. Pd e Lega votano contro Il Campidoglio prevederà in pianta organica l’assunzione diretta di 300 operatori cosiddetti “Aec”, assistenti e insegnanti dedicati ai bambini con disabilità. Ma il Partito democratico – oltre alla Lega – non è d’accordo, perché si programma non una stabilizzazione, bensì un nuovo concorso. Dunque ha votato contro. Un’inchiesta del Fatto Quotidiano datata ottobre 2020 aveva […] di RQuotidiano

Roma, battaglia verde Snia, costruttore diffida i consiglieri: “Vi chiedo i danni” Offensiva legale preventiva da parte del costruttore Antonio Pulcini, che venerdì ha inviato una diffida ufficiale ai consiglieri capitolini e alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo l’approvazione in commissione della bozza di delibera sull’esproprio dell’ex Snia Viscosa, nel quartiere Prenestino di Roma. “Una intimidazione in piena regola”, osservano i comitati dei cittadini, ormai da […] di V.B.

La banca toscana Mps, Milano avvia una nuova indagine: nel mirino finiscono i fondi per i rischi legali Mentra va in scena l’ultima tappa del disastro Monte dei Paschi di Siena – lo spezzatino e la cessione a UniCredit – il filone giudiziario si arricchisce di un nuovo capitolo. La Procura di Milano ha infatti avviato un’indagine sui fondi per i rischi legali di Mps. I reati ipotizzati dal pm Paolo Filippini, secondo […] di RQuotidiano

Lazio, attacco hacker Engineering ora ammette: “Forse ci hanno rubato dei dati” “Abbiamo rilevato una possibile compromissione di credenziali di accesso ad alcune Vpn di clienti”. Engineering Spa, uno dei gruppi di servizi informatici più importanti d’Italia, ammette quanto trapelato da fonti investigative e riportato mercoledì dal Fatto in relazione all’inchiesta sull’attacco hacker nel Lazio. La tesi della Polizia postale è che i “pirati” abbiano prima “bucato” […] di Vincenzo Bisbiglia

Marcello Ravveduto Non sostituì il fratello: ne superò il ruolo “Maria Licciardi nel 1994 non sostituisce semplicemente il fratello. Ne supera il ruolo”. Marcello Ravveduto (nella foto) è docente Digital Public History alle Università di Salerno e di Modena e Reggio Emilia, ed è componente del comitato scientifico della “Biblioteca digitale sulla camorra”. Nel descrivere la statura criminale di “A piccerella”, il professore racconta come, […] di RQuotidiano

Questioni comiche – Pratiche e automatismi Orgasmi, pillole blu e muse: tutto esiste per finire in una gag Quando sei incinta, c’è un sacco di gente che vuole darti consigli non richiesti. Ero di nove mesi, e una donna mi fa: “Ho un consiglio per lei: epidurale”. E io: “Oh, grazie, ma abbiamo già scelto il suo nome”. (Bonnie McFarlane) LA PRASSI DIVERTENTE COME PARODIA Questo nostro ruzzolone nella tana del Bianconiglio cominciò […] di Daniele Luttazzi

Nicaragua – La storia Elezioni, ai coniugi Ortega piace vincere senza rivali L’ex leader rivoluzionario e la moglie sono al potere dal 2007 e alle prossime Presidenziali non ci saranno rivali: il partito dei Cittadini per la Libertà è stato cancellato di Roberta Zunini

Ricercati – Cinque leader per Daesh in Africa – Stati Uniti Isis, parte dal Mozambico la nuova leva di estremisti La diplomazia statunitense aggiorna la sua mappa del terrorismo internazionale e mette nella lista dei “terroristi globali” cinque leader di gruppi jihadisti in Africa: Sub-Sahara e Corno d’Africa fanno – com’era prevedibile – la parte del leone tra Mali e Somalia, ma il primo della serie è Bonomade Machude Omar, che guida lo Stato Islamico […] di Gianpiero Gramaglia