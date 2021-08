Le precipitazioni delle ultime ore hanno causato un preoccupante innalzamento del livello dei fiumi in Alto Adige: l’Isarco e l’Adige sono usciti dagli argini in diversi punti. Tra Cardano e Prato Isarco, a nord di Bolzano, una frana ha invaso la statale del Brennero che è ancora bloccata. In via precauzionale è stata chiusa la ferrovia del Brennero, così come le strade e i sentieri che costeggiano l’Aurino. I cittadini di Chiusa sono stati invitati a rimuovere le loro auto dai garage, l’allarme è stato diramato dalla protezione civile