Sonia Bruganelli è diretta. Non ha paura di avere a che fare con gli haters ed è spesso tranchant nelle risposte quando si trova nel mirino di chi offende in modo gratuito. Stavolta la moglie di Paolo Bonolis ha messo a tacere chi la critica per l’uso dell’aereo privato e lo ha fatto postando su Instagram una foto della figlia Silvia che ha problemi motori. “Quando vi “incarognite” per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?“. L’hashtag è “dedicato a voi“. Tra i primissimi commenti, quello di Tommaso Zorzi: “Vi ho vissuti da vicino e conosco l’impegno che ci mettete per accorciare la distanza tra Silvia e la vita di tutti i giorni. E chiunque lo faccia, a prescindere dai mezzi, merita rispetto. Salutami Silvietta mia”.

