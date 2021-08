Prende il via la discussione alla Camera per l’approvazione della riforma della Giustizia. Dalle 14 i deputati sono arrivati in aula per votare la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata da L’Alternativa c’è in commissione giustizia riguardo alle norme per la velocizzazione dei processi. Testo blindato che deve essere approvato nel minor tempo possibile, prima della pausa estiva che potrebbe compromettere altrimenti l’intesa raggiunta tra le diverse anime che formano il governo con un faticoso compromesso.

Solo dopo il voto sulla pregiudiziale prenderà il via la discussione generale, con il governo che potrebbe porre la fiducia sul testo già in serata, probabilmente su tutti gli articoli che compongono la riforma. Sarà poi la conferenza dei capigruppo a stabilire le tempistiche del voto, con la chiamata che potrebbe iniziare già nel tardo pomeriggio, in vista del voto finale da tenersi entro martedì sera. Una scadenza dovuta alla discussione sul decreto Pubblica amministrazione che farebbe slittare ulteriormente il voto finale.