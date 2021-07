Si stava per esibire a San Benedetto del Tronto sulle note di Piazza Grande di Lucio Dalla quando, all’improvviso, un malore lo ha fatto accasciare a terra. Soccorso dai musicisti sul palco, Gaetano Curreri, cantante degli Stadio di 69 anni, è stato portato ieri notte in ospedale ad Ascoli, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Al momento le sue condizioni sono stabili. Nel profilo ufficiale Facebook i compagni di band i compagni di band, il chitarrista Andrea Fornili e il bassista Roberto Drovandi danno la notizia e promettono di aggiornamenti appena possibile. Molti i messaggi di sostegno, affetto e vicinanza.