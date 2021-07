E’ dello studente Francesco Pantaleo, 27enne di Marsala (Trapani), il corpo trovato carbonizzato la scorsa domenica sera nelle campagne di San Giuliano Terme (Pisa), a pochi chilometri dalla città. Del giovane non si avevano più notizie da sabato 24 luglio. L’identificazione è stata possibile grazie ai campioni di Dna concessi dai genitori agli inquirenti. Questo quanto si apprende da ambienti investigativi. Il giovane risultava irreperibile da giorni, dopo l’allarme lanciato dalla famiglia che risiede in Sicilia, e nella sua abitazione erano stati trovati tutti i suoi effetti personali, compresi i suoi occhiali da vista. Ancora tutte da chiarire le circostanze della morte. Sarà l’autopsia, che verrà eseguita la prossima settimana, a stabilire le cause del decesso.

Pantaleo era iscritto a Ingegneria informatica e avrebbe dovuto sostenere l’ultimo esame del corso di laurea triennale. Abitava insieme ad altri due studenti in un alloggio in una zona a ridosso del centro, nella zona nord di Pisa. Le ricerche del giovane studente avevano coinvolto forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari, con squadre di terra, droni e sommozzatori che avevano perlustrato parti del fiume Arno.