Non c’è ancora l’intesa in maggioranza sulla proposta del governo per rivedere la riforma Cartabia che cambia le regole del processo penale. Mario Draghi punta a chiudere durante il consiglio dei ministri – iniziato con due ore di ritardo rispetto all’orario di convocazione e subito sospeso – per cercare di trovare la quadra. Ma la riunione è partita in assenza dei ministri M5s, impegnati dalle 10 in un vertice fiume con il capo in pectore Giuseppe Conte e i capigruppo. A Palazzo Chigi sono arrivati alla spicciolata dopo le 14. Ma nel frattempo filtrava lo scontento per la mediazione individuata: dalla griglia dell’improcedibilità, per il Movimento, devono essere esclusi i processi che riguardano i reati del 416 bis.1, quelli che agevolano l’attività delle associazioni di tipo mafioso o si avvalgono dell’appartenenza alla mafia oltre al concorso esterno, “ma nella bozza di accordo – spiegano fonti 5 Stelle – questi reati sono rimasti fuori. Così non ci stiamo. Il M5s non transige sulla mafia”. Secondo l’Ansa la delegazione del M5S potrebbe astenersi in cdm. E secondo indiscrezioni è possibile che ci sia anche un’astensione alla Camera.

La bozza non è stata ancora diffusa ma è nelle mani di Conte, che la sta analizzando in “call” con deputati, ministri e senatori grillini, valutando le modifiche proposte da Draghi e Cartabia rispetto al testo originario, quello approvato dal Governo l’8 luglio scorso. L’intesa è a rischio, appunto, ma la volontà del premier è di blindare il testo modificato questa mattina proprio in Cdm, per portarlo in Aula alla Camera – come previsto – domani, venerdì 30 luglio: per questo stamattina ha incontrato anche la delegazione dei quattro ministri M5s. L’alternativa, la pistola fumante appoggiata sul tavolo dal giorno della prima approvazione, è procedere con il testo originario e andare alla conta su quello, aprendo una probabile crisi nel Movimento. Su Facebook Alessandro Di Battista riassume lo stato della trattativa scrivendo che “se a 100 kg di merda vengono tolti 20 kg sempre 80 kg restano. E sempre merda è!”. In particolare “io ritengo che il meccanismo dell’improcedibiltà (con la scusa dei processi lunghi) sia stato pensato per salvare illustri e flaccide natiche. E avallare questa porcata nonostante sia un pò meno sudicia è un grande errore. Un errore che farà felice i Berlusconi e gli innumerevoli “berluschini” d’Italia”.

Conte, a questo proposito, è andato a Montecitorio per confrontarsi (di nuovo) con i propri parlamentari e cercare di tenere unite le file. Ieri l’intesa sembrava a un passo, con l’ok della Lega alla principale richiesta del Movimento – escludere dall’improcedibilità i processi di mafia, terrorismo e quelli per reati ambientali – a patto di includere anche due categorie-bandiera, le violenze sessuali e il traffico di stupefacenti. Ma a tarda sera una dichiarazione rilasciata ai cronisti da Conte aveva fatto immaginare nuove difficoltà: “Lavoriamo perchè i processi si celebrino”, ha detto uscendo dal Senato. “Come Lega abbiamo chiesto di aggiungere i reati di violenza sessuale e di traffico di droga fra i reati su cui andare fino in fondo senza che i processi possano terminare prima del tempo. Sto facendo opera di mediazione, vediamo di chiuderla entro oggi“, ha aggiunto Matteo Salvini in mattinata ai cronisti.

Questa mattina, peraltro, nell’infernale trattativa si è aperto l’ennesimo fronte. A tirare la corda dal proprio lato si è aggiunto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, che in un colloquio telefonico col premier Draghi ha chiesto “correttivi garantisti” al testo del ddl. Un controcanto alle rapide evoluzioni del giorno precedente, con il Carroccio accodatosi nel giro di 24 ore alle richieste dei 5 stelle, e un modo per chiarire a Draghi che i berlusconiani non intendono “salvare” troppe fattispecie di reato dalle nuove norme. A quanto riporta oggi il Corriere, peraltro, i deputati di Forza Italia in commissione Giustizia e il calendiano Enrico Costa si oppongono anche all’emendamento grillino – su cui c’è l’ok di Cartabia – che consente di celebrare anche in Appello i processi per i reati minori di fronte a un solo giudice invece di tre, con notevole risparmio di risorse umane.

Ieri sera Draghi ha sentito anche il segretario Pd Enrico Letta, che ha ribadito “l’impegno del Pd per una soluzione più equilibrata e di più alto profilo possibile”. Tradotto, i voti dem non mancheranno in nessun caso. Giovedì anche il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, che in audizione alla Camera aveva criticato aspramente la riforma parlando addirittura di “minaccia per la sicurezza del Paese”, si è detto “ottimista” per l’esclusione dei processi per mafia e terrorismo da quelli da svolgere entro due anni in Appello e uno in Cassazione: “Una modifica di questo tipo è indispensabile“, spiega, “pare ci sia una presa d’atto dell’importanza di riconoscere un binario diverso per quei processi”, che “non possono essere ghigliottinati per il decorso del tempo. Sembra che si stia lavorando su questo, saremmo sulla strada che condividiamo tutti. Abbiamo espresso preoccupazione per l’improcedibilità: intervenendo sui delitti di mafia e terrorismo andiamo a correggere quella che poteva essere forse la falla del sistema“.