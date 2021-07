“La prima lezione più importante è che la sanità è la cosa più importante che ci sia. È come se la pandemia ci avesse spiegato la differenza fra le cose importantissime e tutte le altre. Noi dobbiamo fare una battaglia culturale, perché le politiche per la salute e i soldi per la salute sono la cosa più importante che ci sia”. Lo ha detto Roberto Speranza, il ministro della Sanità, intervenendo, a Bologna, alla festa nazionale di Articolo Uno.