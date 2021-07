“I sottoscritti magistrati rappresentano che, esclusa ogni valutazione di merito, la loro serenità non è turbata dalla permanenza del collega nell’esercizio delle sue funzioni presso la Procura della Repubblica di Milano”. È un passaggio della lettera-appello sottoscritta da 78 pubblici ministeri milanesi, oltre due terzi del totale, in sostegno di Paolo Storari, il sostituto procuratore di cui è stato chiesto – da parte del pg di Cassazione Giovanni Salvi, titolare dell’azione disciplinare di fronte al Csm – il trasferimento urgente ad altra sede e funzioni dopo le vicende del caso Eni-Amara per tutelare la “serenità dei magistrati del distretto”. A promuovere la manifestazione di solidarietà a Storari il procuratore aggiunto e capo dell’antiterrorismo Alberto Nobili insieme ad altri tre degli otto “vice” del procuratore capo Francesco Greco. All’appello ha aderito quasi al completo anche l’ufficio gip e circa la metà dei giudici del dibattimento: alcune sezioni – la sesta, la nona, la quinta e la prima – in blocco. Sono arrivate firme anche dagli altri uffici del distretto, come quelle dell’intera procura di Busto Arsizio.

Storari è indagato a Brescia per rivelazione di segreto d’ufficio per aver consegnato a Piercamillo Davigo – allora consigliere del Csm – i verbali in cui l’ex legale Eni Piero Amara parlava dell’esistenza della loggia massonica “Ungheria”: ha spiegato di averlo fatto per combattere l’inerzia nell’iscrizione della relativa notizia di reato da parte di Greco e dell’aggiunto Laura Pedio. “Siamo turbati dalla situazione che sta emergendo da notizie incontrollate e fonti aperte e sentiamo solo il bisogno impellente di chiarezza, di decisioni rapide che poggiano sull’accertamento completo dei fatti e prendano posizione netta e celere su ipotetiche responsabilità dei colleghi coinvolti”, scrivono i magistrati firmatari. Lunedì al Csm iniziano le audizioni dei magistrati (tra cui cinque procuratori aggiunti) convocati a deporre in vista del voto in commissione disciplinare sulla richiesta di trasferimento, fissato per il 30 luglio: e tra i magistrati firmatari della lettera pro-Storari circola l’idea di inviare il testo a palazzo dei Marescialli.