L’azzurro Vito Dell’Aquila è in finale nel taekwondo (cat. 58 kg) alle Olimpiadi di Tokyo. È la prima medaglia italiana ai Giochi giapponesi, anche se ancora non si conosce il metallo. Oro o argento, in ogni caso sarà storia: il pugliese sarà il primo nato italiano dopo il 2000 a salire su un podio olimpico. Dell’Aquila, 20enne di Mesagne, si è imposto in semifinale sull’argentino Lucas Guzman per 29-10. L’azzurro aveva in precedenza battuto 26-13 l’ungherese Omar Salim agli ottavi di finale e il thailandese Ramnarong Awekwiharee ai quarti (37-17). In finale sfiderà il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi: appuntamento alle ore 14.45.

L’atleta azzurro ha cominciato a praticare il taekwondo a otto anni nella palestra New Marzial del maestro Roberto Baglivo, che vanta cinque campioni del mondo, un oro olimpico e 1100 campioni italiani. Poi nel 2018, a 17 anni, è entrato nel centro sportivo dei Carabinieri. Nel suo palmares ci sono un titolo europeo e l’oro al Grand Prix final di Mosca. Mesagne è il paese d’origine anche di Carlo Molfetta, campione olimpico nella categoria +80 kg ai Giochi di Londra 2012 e attualmente Team manager della nazionale italiana di taekwondo.