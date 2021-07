Ora sulla Giustizia è partita vera, è trattativa che confina con il duello. Un misurarsi tra due uomini, Giuseppe Conte e Mario Draghi, e tra due diverse visioni delle cose, del potere. Da una parte il capo prossimo venturo del M5S, che chiede di far slittare al 2024 l’entrata in vigore della controriforma Cartabia, e […]

Il dibattito se i 5Stelle debbano restare al governo o uscirne è surreale, perché ci sono entrati con l’impegno a “non andare oltre” l’“accordo raggiunto con Pd e LeU” sulla blocca-prescrizione di Bonafede. Quindi, prima di andare oltre, devono chiedere agli iscritti che senso abbia restare in un governo che non va solo oltre, ma […]

L’intervista. Vittorio Teresi “Il processo Trattativa con queste regole sarebbe già morto” La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, lo ha ripetuto anche ieri, nella conferenza stampa a fianco del presidente del Consiglio, Mario Draghi: la riforma della prescrizione per rendere i processi penali più rapidi del 25 per cento ce la chiede l’Europa, e se non la facciamo sono a rischio i soldi del Piano nazionale di […] di Gianni Barbacetto

Reddito di cittadinanza Il rdc si può cambiare: ecco come va potenziato Il bilancio Caritas. Ha funzionato e i suoi difetti sono comuni a tutti i Paesi Ocse. L’Italia era all’ultimo posto per aiuti ai poveri: ora è possibile renderlo più efficace di Domenico De Masi

Mascherine cinesi Pivetti, sequestro da 1,2 mln di Ffp2 alla sua società Nuovo sequestro di mascherine per la società dell’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, titolare della Only Italy Logistic Scarl, importatrice di dispositivi di protezione individuale dalla Cina. A metà giugno scorso, le Fiamme gialle di Savona hanno bloccato 1 milione e 200 mila Ffp2 nei magazzini di Segrate e destinate alla Protezione civile. Il secondo […] di Sa. Ca.

“Onorevole” Iv. La strana intervista a Librandi “Pago pure il Fatto”: proposta indecente dall’uomo di Renzi “Voglio finanziare il Fatto Quotidiano”. La proposta irricevibile arriva alla fine dell’intervista all’onorevole Gianfranco Librandi di Italia Viva. Lo chiamiamo perché la sua storia diventerà presto un film che sarà distribuito su Amazon. Dal colloquio ne esce però un altro: quello di un deputato della Repubblica che, oltre ai partiti, si offre di finanziare i […] di Thomas Mackinson

L’obiettivo di Pizzi. L’attrice simbolo della “Dolce vita” Quando Agnelli beccò la Ekberg con l’amante: “Ah, mi fa piacere… ” Definirla “bella” non rende l’idea. Anita Ekberg era esagerata, quando passava era come ricevere uno schiaffo in faccia, della serie “sveglia, sono qui!”. E lo sapeva, ci rideva, ci giocava, dominava la scena, qualunque fosse: dalla passeggiata di via Veneto ai continui party dell’epoca, una festa perenne dove nasceva il generone romano in totale libertà. […] di Umberto Pizzi

Altro allarme “Sui reati di genere, viola gli accordi di Istanbul” Il concordato in Appello, ovvero l’accordo tra imputato e pm – così come vuole modificarlo la riforma Cartabia – è contrario alla Convenzione di Istanbul. È su questa linea che si muove la Commissione d’inchiesta sul femminicidio, pronta a presentare alcuni emendamenti alla riforma della Giustizia che divide la maggioranza. Proprio ieri Il Fatto ha […] di Valeria Pacelli

Giustizia Csm, la riforma non passa: votano contro 4 toghe su 6 Bocciatura secca, senza se e senza ma, della norma della ministra della Giustizia Marta Cartabia sulla prescrizione-improcedibilità. L’ha decretata la competente sesta commissione del Csm, deliberando un parere negativo, tutto incentrato su questo punto della riforma penale, con 4 voti su su 6: quelli del presidente Fulvio Gigliotti, laico M5S e dei togati Sebastiano Ardita, […] di Antonella Mascali

Il bollettino. Curva in crescita Casi oltre quota 5 mila. In aumento anche i ricoveri in ospedale Il contagio è tornato a correre e ora spaventa. Nelle ultime 24 ore i positivi sono passati da 4.259 a 5.057, e il tasso di positività è salito al 2,3%, dall’1,8% di ieri. Quindici i morti, in netto aumento i ricoverati con sintomi: il saldo ingressi-uscite fa segnare 38 posti letto in più occupati rispetto […] di RQuotidiano

L’appello. Figliuolo chiede alle Regioni i numeri La mappa No Vax: Calabria, Bolzano e Sicilia maglia nera Per il commissario Francesco Paolo Figliuolo la campagna vaccinale ora ha come priorità la scuola. Per questo ha scritto a Regioni e Province autonome invitandole “a dare priorità alle somministrazioni agli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni”. L’obiettivo – per la verità assai ambizioso – è vaccinare “il 60% degli studenti entro […] di Natascia Ronchetti

Il flop. I governatori. Dieci enti a “quota zero” Regioni a rilento: solo l’8% di assunti nei centri-impiego Mentre prosegue senza sosta il fuoco incrociato contro il Reddito di cittadinanza, accusato di essere “un disincentivo al lavoro”, ieri è emerso un aspetto che dovrebbe suggerire con più precisione dove sia il vero problema: le Regioni stanno procedendo con il passo della lumaca nell’assumere i nuovi operatori dei centri per l’impiego. Il monitoraggio aggiornato […] di Carlo Di Foggia e Roberto Rotunno

Ben & Jerry’s Israele alla guerra del gelato Stop a vendite per solidarietà con i palestinesi: ma chi rischia sono gli operai arabi di Manuela Dviri

Hong Kong Manette per tutti, anche i logopedisti sono nemici “Complotto” contro la Cina. Cinque persone arrestate per la diffusione di tre libri per bambini: si racconta di pecore che si uniscono contro i lupi di Sabrina Provenzani