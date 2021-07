Per l’ultimo appuntamento della prima stagione del talk “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, tre dei protagonisti dell’estate musicale 2021. Rocco Hunt sarà ospite giovedì 22 luglio dalle ore 15 in streaming su Facebook e YouTube FqMagazine.it de Il Fatto Quotidiano per presentare il suo singolo “Un bacio all’improvviso” in duetto con Ana Mena, mentre Takagi & Ketra, che stanno spopolando con “Shimmy Shimmy” assieme a Giusy Ferreri, si collegheranno dalle ore 15:15.

Rocco Hunt ha alle spalle 20 dischi di Platino e 10 dischi d’oro, 5,8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e il suo repertorio supera 1,5 miliardi di streaming totali. Takagi & Ketra sono un fenomeno da oltre un miliardo di stream totali e oltre 130 dischi di Platino e un disco di Diamante. Lavorano insieme dal 2014 e sono da sei anni consecutivi i produttori del “singolo più venduto dell’anno” in Italia.