“Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a 30 anni, perché la mia libertà finisce dove inizia quella dell’altro“. Il tweet, più che condivisibile, è di Antonella Clerici. A commentarlo con un tono a dire poco polemico ci ha pensato Heather Parisi: “Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Deve essere una libera scelta”. La ex ballerina che da tempo vive a Hong Kong con la sua famiglia tagga la conduttrice che però al momento tace.

