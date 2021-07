Un manuale tutto da ridere con i segreti per diventare venditore professionale di aria fritta, tra un corso di zumba sulla spiaggia della Riviera e una gita in motonave nell’Adriatico. Paolo Cevoli – autore di Manuale di Marketing Romagnolo (Solferino) – sarà uno dei protagonisti dell’ultima puntata prima delle vacanze di SpinOff, la striscia settimanale in diretta di FQMagazine condotta da Ilaria Mauri e Davide Turrini e dedicata a libri e film. Martedì 20 luglio alle 15 assieme allo stand-up romagnolo ci sarà lo scrittore Gabriele Dadati (piacentino) che racconterà la vita del più importante esponente del liscio romagnolo, padre del defunto Raul Casadei: Secondo Casadei, Romagna mia e io (Baldini+Castoldi). Insomma una puntata di SpinOff a tutta Romagna!