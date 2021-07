Lo scandalo nato intorno a The Pegasus Project, l’inchiesta del Guardian insieme ad altre 16 organizzazioni internazionali sul sistema di spionaggio ad opera di diversi governi e che ha messo nel mirino oltre 50mila cellulari in tutto il mondo, registra le prime conseguenze giudiziarie. La Procura di Parigi ha annunciato che in Francia è stata aperta un’inchiesta per accertare se ci siano state delle violazioni a danno di cittadini francesi utilizzando lo spyware Pegasus prodotto dal NSO Group israeliano e venduto a governi ed eserciti in diverse aree del mondo.

Intanto, organi di stampa in Ungheria, Paese che in Europa, secondo le rivelazioni dei reporter che hanno svolto l’inchiesta, ha fatto l’uso più massiccio del software per controllare giornalisti e dissidenti, scrivono che sono circa 300 le persone, tra giornalisti investigativi, editori, sindaci di opposizione e noti avvocati, finite nella lista di coloro da tenere sotto controllo.

Ieri il ministro degli Esteri, Peter Szijjarto, ha smentito le rivelazioni dei media sull’utilizzo di questo software da parte di Budapest, ma non si placano oggi gli attacchi dell’opposizione contro il governo: “Questo scandalo è una vergogna per il nostro Paese”, ha detto Gergely Karacsony, sindaco verde di Budapest e uno degli sfidanti del premier Viktor Orban alle prossime elezioni. Secondo il presidente della commissione di sicurezza nazionale del Parlamento ed esponente del partito di estrema destra Jobbik, Janos Stummer, si tratta del “Watergate ungherese”. Stummer voleva convocare la commissione parlamentare per interrogare il governo e i dirigenti dei servizi segreti sulla vicenda, ma il partito di maggioranza Fidesz l’ha impedito sostenendo che si tratta “solo di false informazioni di stampa“: “Questo rifiuto vale un’ammissione”, ha replicato Stummer che comunque intende sporgere denuncia.

Intanto, la Federazione dei giornalisti ungheresi (Muosz) si dice “costernata” e, in un comunicato, chiede informazioni chiare al governo. Anche se in Ungheria è in vigore una legge che autorizza i servizi a intercettare e sorvegliare chiunque senza il controllo della magistratura.