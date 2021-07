Partenza spettacolare nel Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna a Silverstone, con Max Verstappen e Lewis Hamilton ruota a ruota nelle prime curve. Un duello che vede l’olandese della Red Bull avere la peggio per un contatto con la Mercedes del campione del mondo. Quest’ultimo ha stretto il primo e il pilota della Red Bull è finito in testacoda fuori pista, sbattendo violentemente contro il muro e distruggendo la vettura.

Il pilota è uscito dall’abitacolo con le sue gambe ma è entrata in campo l’unità medica della gara: è stato dapprima trasportato in ambulanza al centro medico del circuito e poi in ospedale per una Tac alla testa. “Verstappen sta bene, ma è stato portato in ospedale per una tac alla testa“, ha dichiarato a Sky Sport Mara Sangiorgio, del centro medico F1.

Dopo lo schianto, è entrata la la safety-car e poi la gara è stata sospesa con la bandiera rossa. I commissari di gara, dopo aver indagato, hanno sanzionato Hamilton con 10 secondi di penalità. La gara è poi ripresa con la Ferrari di Charles Leclerc che ne ha approfittato per andare in testa, davanti a Lewis Hamilton e la McLaren di Norris.