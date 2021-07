Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte Libero De Rienzo, l’attore napoletano stroncato da un infarto a 44 anni, anche quelli di molti colleghi e amici. “Non ci sono parole, solo dolore, notizia terribile. RIP LIBERO”, ha scritto Maurizio Mattioli. Anna Foglietta lo ricorda così: “Avevi qualcosa di geniale, eri davvero Libero. Sono senza parole #LiberodeRienzo”. Non poteva mancare poi il ricordo di Edoardo Leo, che su Instagram ha pubblicato due scatti con Libero accompagnati dalla toccante didascalia: “Ora mi viene in mente solo quanto mi hai fatto ridere e divertire. Nient’altro. È l’unica cosa a cui penso. A quante risate irresistibili ci siamo fatti insieme. Riposa in pace Picchio. È stato bello fare un lungo pezzo di strada con te”. E quello di Stefano Accorsi: “Che dolore Picchio. Mi stringo alla tua famiglia”, ha scritto l’attore su Instagram aggiungendo poi l’emoticon di un cuore spezzato. Infine Lino Guanciale lo ha ricordato su Twitter con un post straziante: “Soffro molto, in questo momento, come soffre chiunque ti abbia incontrato e amato. A pochi capita di diventare amico di un proprio modello, e a me è successo con te. Se è vero che in un nome c’è un destino mai questo è stato più vero che con te. Ti stringo forte, ovunque tu sia”.

