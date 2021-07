Chi è il primo sponsor della riforma “ammazzaprocessi” di Marta Cartabia? La Lega. Se il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte intende modificare la norma in Parlamento, se Italia viva di Matteo Renzi – storicamente primo sostenitore di Mario Draghi – intende proporre emendamenti (ma per cambiare la legge in senso opposto rispetto ai 5 stelle), il Carroccio è il primo partito a tifare per l’aprovazione della riforma prima possibile, già prima dell’estate. A dirlo è Matteo Salvini, alla fine dell’incontro con Draghi. “È stato un incontro molto utile, totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi. Bisogna correre sulle riforme, accelerare sulle riforme. Quindi la riforma della giustizia da portare in Parlamento e da approvare entro l’estate”, dice l’uomo che da settimane raccoglie firme per un referendum sulla giustizia, che nei fatti soropassa a destra il lavoro della guardasigilli.

L’approvazione della riforma della giustizia penale è stata segnata da profonde polemiche. Non solo a livello tecnico – non solo magistrati, ma persino avvocati di fama come Franco Coppi l’hanno definita “un groviglio“ – ma anche a livello politico. Dopo la contestata approvazione in Consiglio dei ministri, i 5 stelle interverranno in Parlamento per cercare di aggiustare la norma: in questo momento non velocizza i processi ma rischia di crearne di più e più lunghi. Ma pure uno dei primi sponsor di Draghi come Renzi annuncia di volere modificare la riforma, in senso opposto ai 5 stelle. Quale è facile intuirlo visto che già durante il Consiglio dei ministri i renziani si erano lamentati. Per ottenere anche il voto dei 5 stelle, Draghi e Cartabia avevano modificato la norma con l’allungamento (ma solo a discrezione del giudice) del termine entro cui si devono completare i gradi di giudizio – a pena di improcedibilità – a tre anni in Appello e 18 mesi in Cassazione per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione: concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità. Quella modifica non era piaciuta né a Forza Italia e neanche a Italia viva che avevano chiesto di sospendere il Cdm, salvo poi votare il provvedimento dopo la richiesta di Draghi.

Il premier aveva detto ai partiti che la riforma va approvata in Parlamento “così come è”. Un appello raccolto al momento solo da Salvini, che si improvvisa grande difensore dell’esecutivo: “Chiunque si metterà di traverso sulle riforme, che sia Conte, che sia Grillo o che sia qualche corrente del Pd, avrà nella Lega un avversario perché la situazione economica è positiva, la situazione sportiva è positiva, e la smettano gli allarmisti di professione. La Lega c’è”. Secondo il capo del Carroccio la riforma della giustizia va portata approvata entro l’estate, alla quale andranno affiancati i “referendum su cui stiamo raccogliendo le firme per coprire temi che la riforma Cartabia non affronta. Poi riforma fiscale, Pa e avvio dei cantieri fermi”. Da vedere, a questo punto, se l’altro Matteo, quello che guida Italia viva, manterrà la sua posizione: depositerà emendamenti in parlamento o seguirà il centrodestra?