Ventiquattro’ore fa il premier olandese Mark Rutte si era scusato con la popolazione perché “quello che pensavamo fosse possibile in realtà non lo era”. E quindi, a due settimane dalle riaperture, nightclub e discoteche sono stati costretti a richiudere e sono state reintrodotte misure restrittive su manifestazioni ed eventi tipicamente estivi. All’origine l’aumento dei contagi causato dalla variante Delta che il 10 luglio ha fatto registrare 10.345 nuovi casi, il massimo giornaliero registrato da Natale.

E oggi arriva un’altra conferma della curva al rialzo delle infezioni da Covid: per la prima volta dall’inizio della pandemia in Olanda l’indice di riproduzione del virus è tornato a 2,17, un numero che indica la velocità di trasmissione dell’infezione. La stima è stata fornita da Aura Tima dell’Istituto nazionale per la salute pubblica (Rivm) durante un’audizione al Parlamento dell’Aja. Avere un indice di riproduzione (Rt) a questo livello significa che cento persone contagiate possono infettarne altre 217 che, a loro volta, possono trasmettere l’infezione a 471 persone. Per trovare un Rt superiore a quello stimato dalla dirigente del Rivm bisogna tornare al 24 febbraio del 2020, quando questo indicatore arrivò a 2,18. Secondo i dati del Rivm, la media quotidiana delle nuove infezioni registrate è aumentata di dieci volte tra il 30 giugno e il 12 luglio scorsi. A fronte di questo incremento i ricoveri ospedalieri sono cresciuti solo leggermente, ma i sanitari temono che possano salire nei prossimi giorni soprattutto se a essere contagiate saranno persone non ancora vaccinate.

Il 10 luglio, quando l’Olanda ha toccato gli oltre 10mila casi e dunque il record da Natale, l’aumento delle infezioni ha portato la media di sette giorni a 4.504, con un incremento del 41. La media giornaliera dei contagi era allora 7,5 volte più alta rispetto a undici giorni prima, quando la cifra aveva toccato un punto basso dopo la terza ondata. Da domenica 11 luglio è stata dunque decisa la chiusura a mezzanotte di bar e ristoranti, mentre i nightclub sono stati nuovamente chiusi. Vietati inoltre festival e altri eventi di massa dove non è possibile mantenere le distanze e non vi sono posti fissi a sedere.

L’Olanda aveva sollevato la maggior parte delle misure anti covid lo scorso 26 giugno. Nightclub e discoteche erano stati riaperti dopo 15 mesi di chiusura. Nei locali e per gli eventi dove non è possibile mantenere le distanze si poteva entrare solo con certificati di vaccinazione o un test negativo. Ma vi sono stati casi clamorosi come un nightclub di Enschede dove si sono contagiate 600 persone. Molti clienti, si è poi scoperto, avevano presentato certificazioni false.

La ripresa dei contagi viene attribuita alla variante Delta e colpisce soprattutto i più giovani anche se, al momento, l’aumento dei casi non ha portato ad una crescita dei ricoveri. Le autorità temono però che l’Olanda venga considerato un paese a rischio, con limitazioni ai viaggi imposti da altri stati. Al momento due terzi dei cittadini hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e il 40% è pienamente immunizzato.