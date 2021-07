Venticinque ragazzini di età tra i 14 e i 16 anni sono stati messi in salvo subito prima che un autobus prendesse fuoco all’interno di una galleria, lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.45 nella galleria Fiumelatte, nel territorio del comune di Perledo (confinante con Varenna, sul lago di Como) e avrebbe potuto avere conseguenze pesantissime se l’autista – accortosi che qualcosa non andava – non fosse riuscito a fermarsi e a far scendere i passeggeri, provenienti da Lipomo (nel comasco) e diretti a Livigno per un campo estivo organizzato da un oratorio, mettendoli al sicuro prima che le fiamme divorassero il mezzo. Solo sette di loro sono stati accompagnati in ospedale (in codice verde) per accertamenti: hanno inalato del fumo, ma le loro condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco dai distaccamenti di Lecco e di Bellano, che hanno spento l’incendio e condotto il mezzo in una zona sicura. L’intervento è durato tre ore e mezza, concludendosi alle 12: il mezzo è andato distrutto. “Probabilmente è scoppiato un pneumatico e da lì è divampato l’incendio che ha avvolto completamente il mezzo. Al nostro arrivo i bambini erano già tutti scesi e in sicurezza”, racconta all’Adnkronos uno dei pompieri intervenuti. Anche tre automobilisti che seguivano il pullman sono rimasti lievemente intossicati. La superstrada è rimasta chiusa fino alle 13, con il traffico diretto verso nord deviato ad Abbadia Lariana, lungo la provinciale 72.