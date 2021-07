“Gli strumenti di sostegno al reddito, il Reddito di cittadinanza (fortunatamente introdotto prima della fase pandemica, e rafforzato nella sua copertura dall’introduzione temporanea del Reddito di Emergenza), l’indennità di disoccupazione (Naspi) e la Cassa integrazione in deroga (introdotta in contemporanea con il decreto di chiusura dei settori produttivi non essenziali) hanno rappresentato una tutela contro il peggioramento delle condizioni di povertà e deprivazione nel periodo della crisi”. A dichiararlo è il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico nella relazione sul XX Rapporto annuale dell’Istituto. Tridico ha sottolineato come “in un sistema di welfare di tipo categoriale” qual è stato del nostro Paese – e per certi versi continua ad essere – l’impatto della pandemia ha sortito “effetti differenziati sui lavoratori” e proprio gli strumenti di sostegno economico hanno aiutato diverse fasce di popolazione, in relazione alle diverse coperture assicurative. Dopo di lui, l’intervento del ministro del Lavoro, Andrea Orlando che invita “a leggere il rapporto prima di parlare del reddito di cittadinanza”. “Lo dico – ha spiegato – perché credo che la discussione che si sta sviluppando prescinde completamente dai dati che emergono dal rapporto”. Per il ministro, infatti, il “tasso di strumentalità fa sospettare che si sia in procinto di attuare una pericolosa, sbagliata campagna contro i poveri e di criminalizzazione della povertà” ha detto intervenendo alla presentazione del rapporto annuale Inps a Montecitorio. “Se così fosse non sarebbe utile al Paese che ha bisogno di pace sociale, di coesione e non ha bisogno di riaprire fratture profonde” ha concluso.

Il presidente Tridico ha riportato i numeri dei sostegni e dei bonus messi in campo dal governo per fronteggiare la pandemia: “A 515mila nuclei familiari è stata assicurata l’estensione dei congedi dal lavoro per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con le esigenze familiari e di cura; 850mila nuclei familiari hanno fruito del bonus baby-sitting; a 722mila famiglie con gravi difficoltà economiche è stato erogato il Reddito di emergenza emergenziale (Rem)”. E ancora, “a 216mila bonus per lavoratori domestici; 1 milione e 800mila nuclei familiari (circa 3,7 milioni di individui) hanno beneficiato del Reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza“. Proprio questo “potente strumento di sostegno al reddito” ha contribuito, ha spiegato il presidente dell’Inps “a ridurre il rischio di tensioni sociali”. Numeri, quelli elencati da Tridico, che riprendono i dati Istat del 17 giugno nell’Osservatorio su reddito e pensione di cittadinanza aggiornato al mese di maggio.

Le parole di Tridico arrivano in risposta alle critiche al Reddito di cittadinanza che hanno ripreso quota negli ultimi giorni. Secondo molti albergatori e gestore di strutture ricettive, infatti, il personale scarseggerebbe non per le condizioni di lavoro estenuanti per stipendi in nero e poco redditizi, bensì perché i percettori di un qualche sostegno preferiscono “stare sul divano”, narrazione più volte ripresa quando si parla della misura. Dalla parte di chi vuole abolirlo si schiera anche Matteo Renzi che propone la raccolta firme per un referendum abrogativo che davanti ai Giovani imprenditori di Confindustria ha spiegato che saranno gli italiani a dover decidere se il Rdc “è diseducativo o meno e se va mantenuto o no”. Dopo l’avvicinamento con l’altro Matteo – Salvini – sul Ddl Zan, le posizioni dei due sono simili anche sul sostegno. Anche per Matteo Salvini, infatti, la misura andrebbe rivista perché anziché creare lavoro, “crea problemi”.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei beneficiari (più a Sud e nelle isole che a Nord, con in testa la Campania) per Tridico “non si tratta di un dato particolarmente sorprendente dato che queste regioni sono caratterizzate da bassa occupazione e forte incidenza della povertà“. E poi ha proseguito: “La disuguaglianza salariale risulta quasi raddoppiata, con una varianza da 0,24 nel 1985 a 0,44 nel 2018”. A colpire maggiormente è “che tale incremento avviene per un terzo all’interno delle aziende indipendentemente da settore o dimensione aziendale” ha concluso.