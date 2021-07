Cade in Cassazione l’accusa di corruzione nei confronti dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno in uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo. La Suprema Corte ha deciso un nuovo processo d’appello per rideterminare la pena per l’accusa di traffico di influenze illecite in merito allo sblocco dei pagamenti Eur Spa. La Procura generale chiedeva la conferma della condanna a 6 anni che era stata inflitta sia in primo che in secondo grado (in entrambi casi le pene erano state superiori alle richieste dell’accusa) e che avrebbe significato la carcerazione dell’ex sindaco, ma la richiesta è stata respinta dalla Cassazione.

“La fine di un incubo durato sette anni, e che obiettivamente poteva essere evitato”, è stato il primo commento di Alemanno. “Mi sono ritrovato prima mafioso e poi corrotto, adesso rimane un piccolo traffico di influenze che sarà la Corte di appello a giudicare”, ha aggiunto l’ex sindaco ed ex ministro dell’Agricoltura sottolineando che dopo questa sentenza “non c’è più quel fango che mi era stato tirato addosso”. I suoi legali Cesare Placanica e Filippo Dinacci si dicono “soddisfatti” dell’esito del ricorso che ha annullato tutte le ipotesi di corruzione.

Il nome del sindaco di Roma tra il 2008 e il 2013 era comparso nelle carte della prima ondata di arresti dell’inchiesta all’epoca ribattezzata Mafia Capitale, il 2 dicembre 2014, nel corso della quale erano finite in carcere 37 persone. I magistrati di piazzale Clodio lo accusavano di aver ricevuto 223.500 euro dall’imprenditore Salvatore Buzzi in accordo con Massimo Carminati, in gran parte attraverso la fondazione Nuova Italia presieduta da Alemanno, per il compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio.

Il tutto – secondo le accuse ora cadute – con l’aiuto e l’intermediazione dell’ex amministratore dell’azienda romana dei rifiuti (Ama), Franco Panzironi, suo stretto collaboratore. I pm gli contestavano anche il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, accusa in seguito archiviata il 7 febbraio 2017. Nelle motivazioni della condanna a 6 anni appello i giudici avevano parlato di una “straordinaria gravità delle condotte criminose” che “in quegli anni hanno letteralmente funestato il rapporto tra imprenditori, cooperative e politica, inquinando in modo sistemico i gangli della vita amministrativa” della Capitale.

“La sentenza impugnata non prendeva atto di quanto già aveva statuito sulla vicenda la Corte di Cassazione – hanno aggiunto – e soprattutto non considerava che il sindaco Alemanno, al di là del coinvolgimento, solo tramite Panzironi, in alcune specifiche e a nostro modo di vedere lecite vicende”. Alemanno era stato giudicato “completamente estraneo alle contestazioni di associazione – aggiungono i legali – ipotizzate dalla Procura, peraltro solo in parte riscontrate dalle sentenze che si sono occupate della intera vicenda”.