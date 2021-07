Countdown verso il fischio d’inizio della semifinale degli Europei, ecco le formazioni ufficiali di Italia-Spagna. Se Roberto Mancini ha confermato le previsioni della vigilia con l’inserimento di Emerson al posto dell’infortunato Leonardo Spinazzola e la scelta di Chiesa nel tridente, Luis Enrique ha stravolto le attese. Alvaro Morata, finora inamovibile ma ben conosciuto da Bonucci e Chiellini, lascia il posto a Dani Olmo che in attacco verrà spalleggiato da Ferran Torres e Oyarzabal, schierato al posto di Sarabia che non è al meglio. L’idea, insomma, è quella di togliere punti di riferimento alla difesa italiana. Novità anche in difesa dove Eric Garcia prende il posto di Pau Torres. Sugli spalti di Wembley saranno presenti 54mila spettatori, circa 11mila dei quali italiani e 9.000 spagnoli.

Omaggio a Raffaella Carrà

Su richiesta della Federcalcio all’Uefa è stata inserita nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della partita ‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate. Sugli spalti sono presenti alcuni striscioni dedicati alla Carrà dai tifosi azzurri.

Le formazioni ufficiali

Mancini sceglie il consueto 4-3-3 con Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Questi gli undici mandati in campo da Luis Enrique: Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo, Oyarzabal. Allenatore Luis Enrique