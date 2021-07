Il Base, polo creativo di Milano nell’ex sede dello stabilimento Ansaldo, diventa 100% cashless abolendo l’uso del contante. Come riporta SkyTg24, il locale ha firmato una partnership con Nexi, società leader per i pagamenti in digitale, che prevede che tutti i servizi acquistabili dall’hub in zona Tortona, come biglietti per eventi, pernottamenti e consumazioni, vengano pagati soltanto in digitale. È il primo locale a Milano e in generale in Italia a muoversi in questa direzione.

Con questa decisione, il Base punta a porsi come “simbolo di digitalizzazione e di progresso“, si legge in una nota. Visione confermata dal sindaco di Milano, Beppe Sala (il comune è infatti il proprietario degli spazi), che ha definito l’accordo come “uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana di tutta Europa”. Ciò conferma come Milano “sia in grado di guidare il progresso in Italia” ha aggiunto. Nell’hub culturale è stata rafforzata una realtà – quella dei pagamenti digitali – già largamente diffusa, mettendo a disposizione un gran numero di pos. Nexi ha infatti fornito tutta l’infrastruttura e i device necessari a supportare solo pagamenti elettronici, tramite carta o smartphone, come già spesso accade in alcuni locali del Nord Europa.