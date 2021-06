Bilancio – Sei mesi della misura fermata dal premier Lo stop al Cashback nonostante i dati record Promosso dal governo Conte-2 tra non poche polemiche lo scorso 8 dicembre, il cashback termina oggi la sua breve esperienza nella stessa modalità: una ridda di polemiche a incorniciarlo e il governo spaccato dopo la clamorosa sospensione del programma per incentivare i pagamenti elettronici attraverso un meccanismo di premi e rimborsi. La destra esulta, il […] di Patrizia De Rubertis

Euro 2020 Uk, folla allo stadio. Ora inglesi a Roma Come se niente fosse. E che Dio ce la mandi buona. È possibile che questo sia il pensiero dominante ai piani alti dell’Uefa e del governo inglese, almeno stando al colpo d’occhio offerto dallo stadio di Wembley a Londra ieri pomeriggio: oltre 40 mila tifosi inglesi e tedeschi assiepati per Inghilterra-Germania (per la cronaca, 2-0 […] di Ste. Ca.

Le regole – Covid-19 Variante Delta verso il 30%. Il Green pass può cambiare Il viceministro Sileri lo vuole solo per chi ha fatto due dosi come in Ue, Speranza frena, in campo Palazzo Chigi. Il rebus degli immunizzati all’estero di Alessandro Mantovani

Inchiesta Eni depositò una email fasulla. Il legale ai pm: “Lo sapevamo” Il depistaggio e il verbale dell’avvocato del colosso di Gianni Barbacetto e Antonio Massari

Trentino-Alto Adige Il leghista alla consigliera Svp: “Perché sei in pigiama?”. E scoppia la crisi in Regione Doveva essere una formalità, il solito rito della “staffetta” di metà legislatura: il presidente della provincia di Bolzano, l’esponente della Südtiroler Volkspartei, Arno Kompatscher, avrebbe dovuto passare la mano a quello della Provincia di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, per guidare la Regione Trentino Alto Adige. E invece venerdì non è andata così. La maggioranza […] di Giacomo Salvini

L’intervista – La socialista Romero “Catalogna, basta divisioni: sia ascoltata la voce di tutti” “Negli ultimi quattro anni in Catalogna abbiamo avuto un blocco istituzionale; la rottura della convivenza; abbiamo perso la leadership economica in favore di Madrid; una parte importante delle imprese sono andate via; i molti tagli al welfare ci hanno messo a dura prova. Per questo il governo centrale ha voluto aprire una nuova tappa di […] di Alessia Grossi

Come eravamo – La prima è stata inviata nel 1869 Tanti cari saluti alle… cartoline. I social le hanno soppiantate Un fenomeno quasi estinto, di nicchia, da collezionismo pervicace. Oggi per questi scopi si usa WhatsApp, e le stories di Instagram. In tempo reale, senza attese, sorprese, sedimentazioni mentali. E dire che precorsero lo slang succinto dei tweet, un pugno di righe per fissare il ricordo di una villeggiatura o la sensazione di un attimo, […] di Maurizio Di Fazio

L’ex premier – I suoi: “Con noi 150 eletti” “Padre padrone”. L’avvocato adesso prepara le truppe Non se l’aspettava. Per lo meno non così. E alla fine decide di non parlare, non subito, non dopo tutto questo. Però ormai sa che l’altro, il Garante che gli voleva affidare tutto, il Beppe Grillo che il 28 febbraio su una terrazza romana gli disse “il M5S è casa tua” con il casco da […] di Luca De Carolis

La piattaforma Il fondatore scavalca Crimi e riabbraccia Rousseau (che però non può usare i dati) Ci risiamo. Come se non ci fossero stati mesi di battaglie legali e ripicche personali, il Movimento 5 Stelle torna tra le braccia di Rousseau e di Davide Casaleggio. Lo fa per volontà di Beppe Grillo, che nel silurare Giuseppe Conte indice la votazione per il Comitato direttivo della sua creatura e dispone che le […] di Lorenzo Giarelli

In Parlamento – La divisione tra “contiani” e “grillini” 5S sotto choc: scissione vicina. E ora tutti cercano Di Battista La bomba del Garante li rende muti, li svuota. Soprattutto, cambia il loro modo di guardarsi. In un pomeriggio di brutta afa, stipati in Parlamento, i Cinque Stelle restano increduli. “Mai visto uno sconforto così”, riassume un big che tifa “rivolta” contro Beppe Grillo. Nell’attesa, ogni eletto scruta già il vicino con occhi diversi. Perché […] di Luca De Carolis e Paola Zanca

Vaccini in vacanza. Via all’accordo Piemonte-Liguria Dopo l’annuncio di qualche settimana fa, il 1º luglio prende il via la vaccinazione “reciproca” tra Piemonte e Liguria. I cittadini delle due regioni che trascorreranno almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori potranno richiedere la somministrazione della seconda dose nel luogo di villeggiatura tramite le reciproche piattaforme: “Un cittadino piemontese in vacanza per […] di RQuotidiano

S. Maria Capua vetere Pestaggi in carcere, “negati i tg ai detenuti”. In un video le manganellate e i calci in testa Il giorno dopo l’esecuzione di 52 misure cautelari nei confronti di funzionari e poliziotti dell’amministrazione penitenziaria, accusati di aver partecipato a vario titolo ai pestaggi furiosi dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è successo un fatto strano. Una ventina di familiari delle persone ristrette nel penitenziario casertano hanno contattato il Garante […] di Vincenzo Iurillo

Pm: movente al vaglio Sedicenne uccisa a Bologna, il killer: “Sentivo i demoni” Ai carabinieri ha parlato di “una presenza demoniaca che lo spingeva a compiere atti sempre più violenti verso le persone”. Ha detto anche “di essere infastidito dalle avances” di Chiara, elemento “confermato da alcuni amici”, trapela dalla Procura. Ma gli inquirenti, ha spiegato Riccardo Angeletti, comandante della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, sono al lavoro […] di RQuotidiano

Regno Unito Perfida Brexit: diritto a restare, gli europei persi nella burocrazia La scadenza è oggi ed è senza appello: i cittadini europei residenti nel Regno Unito post Brexit hanno tempo fino alla mezzanotte per richiedere alla Pubblica amministrazione il settled status, cioè il riconoscimento del loro diritto a restare nel paese se possono dimostrare di essere residenti legalmente da almeno 5 anni, e il pre-settled se […] di Sabrina Provenzani

Medio Oriente Catastrofe Libano, stop ai sussidi per il carburante Il Libano è ormai a un passo dalla catastrofe sociale. Il mese di giugno si chiude infatti con l’ennesima svalutazione della moneta e con la riduzione dei cruciali sussidi per il carburante. Sono i segnali più evidenti del collasso dell’economia del Paese un tempo noto come la Svizzera del Medio Oriente. Il motivo del taglio […] di Roberta Zunini

Greenwashing – Le falle del piano Redd+ in Zambia Eni, più foreste per inquinare Greenpeace: ecco il trucco Tutelare le foreste per accumulare crediti sulle emissioni di CO2 e compensare il proprio inquinamento. Ma che succede se questo sistema, denominato Redd+, ha delle falle? Greenpeace, in un rapporto che abbiamo potuto leggere in anteprima e che sarà presentato oggi, analizza con Kelvin Mulungu, già ricercatore del dipartimento di agricoltura e risorse economiche dell’Università […] di Virginia Della Sala