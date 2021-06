Dodici leggi per donarci leggerezza, gioia e farci sentire in equilibrio con il mondo e con la vita. Franco Berrino ed Enrica Bortolazzi, autori de Il mandala della vita (Mondadori) sono gli ospiti della dodicesima puntata di #SpinOff con Ilaria Mauri e Davide Turrini. Martedì 29 giugno alle ore 15 sulla pagina Facebook di FQMagazine e Youtube del FattoQuotidiano, il noto medico epidemiologo parmense ed Enrica Bortolozzi, fondatrice assieme a Berrino dell’associazione La Grande Via, nata per favorire la prevenzione delle malattie e della longevità, vi spiegheranno i segreti per comporre il proprio universo armonico. Come scrivono i due autori, leggendo il libro “ognuno potrà comporre il proprio mandala, a partire dal proprio vissuto, dai propri gusti e dai propri bisogni. In questo libro abbiamo messo a disposizione il nostro sapere, tutto quello che secondo noi può risultare utile per trovare la salute, l’armonia e la felicità. È stato un periodo complicato per molte persone, è facile in questo momento sentirsi disorientati e fuori asse. Ci auguriamo che questo lavoro possa aiutare a ritrovare equilibrio”.