Covid-19 – Pubblicata una determina dell’Aifa che stabilisce l’eterologa solo per under 60. Il premier l’ha fatta, ai cittadini che la chiedono è negata

C’è subito qualcuno che si infila nella breccia aperta dall’avvocato Andrea Mascetti, vicino alla Lega, e dal Tar del Lazio, che gli ha riconosciuto l’accesso agli atti relativi a un servizio di Report, applicando all’informazione Rai le regole sulla trasparenza amministrativa in termini che mettono in pericolo la segretezza delle fonti confidenziali dei giornalisti, tutelata […]

L’indagine sulle origini del Covid-19 riserva un nuovo colpo di scena: un ricercatore americano, il virologo Jesse Bloom, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, ha ritrovato sequenze del virus risalenti all’inizio della pandemia e rimosse dall’archivio ad hoc del National Institute of Health (Nih) americano su richiesta di un ricercatore cinese. Bloom, come […]

Centrale acquisti

Solo un mese fa era stato presentato come il salvatore del carrozzone “Aria”. Ieri, ha rassegnato le sue dimissioni. È Silvio Sperzani neo (ma già ex) Amministratore unico della centrale d’acquisto di Regione Lombardia. Ufficialmente lascia per “gravi motivi familiari”, fanno sapere dai piani alti del Pirellone, un abbandono repentino che certamente non è stato […]