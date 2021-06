Ha accoltellato a morte tre persone ferendone almeno altre sei e poi è stato fermato dalla polizia. È successo a Wurzburg, in Baviera (Germania), dove un uomo armato di un coltello ha assalito delle persone nel centro della città, finendo poi per essere colpito a una gamba e neutralizzato dalla polizia locale. Sul web girano già i primi video che riprendono l’attentatore, un uomo di colore vestito con un pantalone ed una maglietta a maniche lunghe beige, brandire un coltello mentre alcune persone tentano di fermarlo.

“La polizia conferma su Twitter: “Abbiamo arrestato un sospetto. Al momento non ci sono prove di un secondo autore. Non c’è pericolo per la popolazione. Si prega di astenersi dal fare supposizioni. La circolazione nel centro della città è ancora bloccata ma non c’è più pericolo per le persone. Le aree intorno al luogo dell’attacco sono chiuse, con numerosi mezzi della polizia e ambulanze. L’attacco è avvenuto in Barbarossaplatz, nel centro della città bavarese. Secondo la Süddeutsche Zeitung “l’uomo avrebbe aggredito i passanti per motivi sconosciuti. La polizia ha detto di essere stata allertata intorno alle 17”.

“Siamo ancora sul posto con la nostra squadra. L’aggressore è stato neutralizzato dopo che la polizia ha usato armi da fuoco. Ci sono diversi feriti e anche morti da piangere. Non c’è più alcun pericolo” scrive così la polizia di Würzburg su Twitter che poi chiede “di non condividere immagini o video” e di “rispettare la privacy delle vittime”. L’uomo fermato, colpito ad una gamba, “non sarebbe in pericolo di vita”.