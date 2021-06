Nelle prime ore del mattino, intorno alle 2, un palazzo di 12 piani è parzialmente crollato a Surfside, quartiere a nord della contea di Miami. Almeno una persona è morta e diversi residenti bloccati negli appartamenti sono stati raggiunti dall’esterno con le scale dei mezzi dei vigili del fuoco, arrivati a decine sul posto. In nove sono stati tratti in salvo e al momento il sindaco della località, Charles Burkett, parla di 10 feriti. Fin dal primo momento, però, il timore dei soccorritori è che ci siano ancora parecchie persone intrappolate sotto le macerie. Soltanto il 10% della struttura è rimasta in piedi. Il crollo ha sollevato una nuvola di detriti attraverso il quartiere, coprendo le auto fino a due isolati di distanza con uno strato di polvere.

“Siamo sulla scena del crollo, al lavoro”, ha detto uno dei soccorritori. Il sergente Marian Cruz del Miami Dade Fire Rescue ha spiegato: “Quello che posso dirvi è che l’edificio è di dodici piani. L’intero lato posteriore dell’edificio è crollato”. L’area è un mix di vecchi e nuovi appartamenti, case, condomini e hotel, con ristoranti e negozi che servono residenti e turisti. L’edificio, riporta il Miami Herald, fa parte della Champlain Towers, un condominio costruito nel 1981 su Collins Avenue con oltre 100 appartamenti.

