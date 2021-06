Lunedì 28 giugno o lunedì 5 luglio. Ma a decidere la data dovrà essere il governo. Il Comitato tecnico scientifico, dopo un confronto durato oltre due ore, ha dato via libera sul piano epidemiologico a far decadere l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in zona bianca. Ma non si è espresso sulle date, passando la palla alla politica. Dal 28 giugno, va ricordato, tutta Italia sarà in zona bianca. Attualmente solo la Val d’Aosta è rimasta in zona gialla. Quel che è sicuro è che secondo gli esperti è opportuno comunque continuare mantenere il distanziamento, se non si è congiunti. E la mascherina andrà comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento all’aperto così come sui mezzi di trasporto.

Fabio Ciciliano, membro del Cts, a Rai Radio 1 lunedì mattina ha spiegato che sarebbe stata fatta “un’analisi articolata e approfondita su tutti gli aspetti, sugli spazi al chiuso e all’aperto, sulla recrudescenza della variante indiana e l’impatto che potrebbe avere sul nostro Paese”. Tenendo conto del fatto che i numeri “sono abbastanza bassi” e l’incidenza è “ridotta grazie anche alla campagna vaccinale”, ma “siamo ancora all’interno dell’epidemia“. E’ proprio il rischio varianti – è operativa da oggi l’ordinanza del ministro della Salute che impone una quarantena di cinque giorni a chi arriva dal Regno Unito dove dilaga la Delta – che potrebbe far propendere per un’attesa di un’ulteriore settimana. Su questo, però, la palla passa alla politica.

Il Comitato ha trovato la quadra dopo un confronto durato oltre due ore. Sulla decisione ha influito anche la percentuale di vaccini somministrati in Italia (al momento già oltre il 53% della popolazione ha almeno una dose e circa il 27% ha fatto completato il ciclo). Numeri costanti di somministrazioni che si spera rispettino il trend anche nel mese di luglio, quando però si registrerà un calo degli arrivi di Pfizer, il vaccino mRna che insieme a Moderna viene inoculato agli under 60, secondo le ultime disposizioni. Diversi governatori parlano di un taglio tra il 25 e il 30% rispetto a giugno mentre Moderna – le cui disponibilità sono sempre state esigue – raggiungerà in alcuni territori punte del -65%. In quest’ultimo mese infatti gli arrivi erano stati superiori alle attese a causa degli anticipi di alcuni carichi.

Oggi intanto è scaduta in tutta Italia la misura del coprifuoco, che però incideva ormai solo nella gialla Valle D’Aosta, visto che anche Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia di Bolzano, Sicilia e Toscana entrano in zona bianca, dove non sono previsti orari per il rientro a casa. Dovrebbe invece essere sciolta a breve la riserva sull’apertura delle discoteche, che dovrebbero poter ripartire dagli inizi di luglio e sicuramente con l’obbligo del green pass. L’utilizzo del certificato verde sarà operativo dal prossimo 28 giugno nel nostro Paese e dal primo luglio sarà utile per spostarsi in tutta Europa, con la possibilità di ottenere il Qr Code attraverso le app Immuni e su IO oppure stampandolo in farmacia o con il supporto del medico di base.