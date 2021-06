I francesi non hanno risposto alla chiamata alle urne per le elezioni regionali e dipartimentali, la prima tornata elettorale nel Paese dall’inizio della pandemia: secondo le stime degli istituti elettorali, l’astensione al primo turno è compresa tra il 66,5% e il 68,6%, in netto aumento rispetto alla precedente tornata del 2015. Un crollo dell’affluenza che viene definito “particolarmente preoccupante” dal ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, che in un tweet scrive: “Il nostro lavoro collettivo deve essere rivolto alla mobilitazione dei francesi per il secondo turno”.

Per il presidente Emmanuel Macron è il primo test in vista delle presidenziali dell’aprile 2022: il rischio di un astensionismo record non è stato scongiurato, mentre Macron può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il confronto diretto con la sua prima rivale, Marine Le Pen. Il Rassemblement National, infatti, è in forte crescita ma non sfonda: la destra dei Républicains è complessivamente in testa nel Paese secondo i primi exit poll.

Il partito di Le Pen, al contrario di quanto sostenevano tutti i sondaggi, non è in testa nella maxi regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove il transfuga dei Républicains, Thierry Mariani, è secondo dietro al presidente della regione uscente, Renaud Muselier (Républicains), che ha avuto il sostegno del partito della maggioranza di governo, La République en Marche. A livello nazionale, secondo gli exit poll, la destra e il blocco di sinistra sono testa a testa, il partito di Marine Le Pen non andrebbe oltre il 19%.