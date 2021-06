Un piccolo aereo da turismo è precipitato questa mattina all’esterno dell’aeroporto Gino Allegri di Padova: morto il pilota del velivolo. Secondo le prime ricostruzioni, in fase d’atterraggio – forse per un errore nell’avvicinamento o per un problema tecnico – l’aereo monomotore leggero ha mancato la pista finendo per schiantarsi contro un albero, in un parcheggio al lato di una strada cittadina molto trafficata. Il velivolo, un Beechcraft Bonanza 35, subito dopo l’impatto con un albero ha preso fuoco. A bordo sembra non ci fosse nessuno oltre al pilota, che al momento è l’unica vittima. Sul posto sono intervenute le forze antincendio dell’aeroporto, la polizia e i vigili del fuoco. che hanno provveduto a spegnere l’incendio.