In Italia sono stati comunicati oggi 19 giugno 1.197 nuovi casi di positività al coronavirus, frutto di 249.988 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività resta stabile allo 0,5 per cento. Il ministero della Salute comunica inoltre 28 morti in un giorno. Prosegue anche il calo dei malati Covid che necessitano di cure in ospedale: i ricoverati nei normali reparti calano di 176 unità, il totale scende a 2.504. I nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono stati 10: il saldo tra entrate e uscite dice -22, attualmente i posti letto occupati da pazienti Covid in T.I. sono 394. Scende sotto soglia 90mila il numero degli attualmente positivi al Covid in Italia: secondo i dati del bollettino del ministero della Salute sono infatti 89.150 le persone oggi alle prese con il virus, con un calo di 2.922 rispetto alle 24 ore precedenti. Di queste, 86.252 sono in isolamento domiciliare.

Il trend dei contagi continua a migliorare, se si considera che sabato scorso i positivi erano 1.723, nonostante un numero di test effettuati molto inferiore (212.966). L’andamento settimanale dice che da lunedì a sabato sono stati registrati 7.231 nuovi casi, contro gli 11mila accertati nei primi 6 giorni della scorsa settimana. Diminuiscono anche gli ingressi in terapia intensiva: questa settimana sono stati in totale 82, quindi in media meno di 15 al giorno. Prosegue anche il calo della curva dei decessi: tra il 5 e il 12 giugno erano stati 453, mentre da lunedì ad oggi sono 251.

Oggi sia la Sicilia che la Lombardia comunicano 183 nuovi contagi: sono le due Regioni con più positivi nelle ultime 24 ore. Segue la Campania che conta 139 casi, poi la Calabria che torna ad avere contagi a tre cifre (111 casi) e il Lazio che si ferma a 101 nuovi positivi. Tutte le altre Regioni hanno meno di 100 contagi oggi: l’Emilia-Romagna ne comunica 93, il Piemonte 66, la Toscana 62, la Puglia 61 e il Veneto 58. In 4 Regioni e nelle due Province di Trento e Bolzano non ci sono nuovi decessi. In Valle d’Aosta non si registrano morti dal 26 maggio, in Molise dal 31 maggio, in Alto Adige da nove giorni.