Giugno doveva essere il mese della “spallata”, ma purtroppo potrebbe rivelarsi quello della frenata. La campagna vaccinale italiana, infatti, sembra risentire dell’incertezza seguita alla giravolta su AstraZeneca (divieto di somministrazione del vaccino a vettore virale per la fascia under 60 anni a seguito della tragica morte della 18enne genovese Camilla Canepa) e del conseguente caos […]

La metamorfosi del Festival dei Due Mondi in Festival dei Due Casellati, grazie alla contemporanea presenza a Spoleto dei due rampolli della presidentessa del Senato, fa di lei la candidata ideale per il Quirinale. Chi può meglio simboleggiare la festosa Restaurazione italiana? Non le manca nulla: il vitalizio extralarge che ingloba anche il periodo in […]

Ilva, taranto vuole liberarsi dalla madre velenosa Domenica scorsa, Taranto è impazzita di gioia per la promozione della squadra rossoblu in serie C. Sconfitto il Lavello in trasferta 2 a 3 con zuccata decisiva di Santarpia negli ultimi minuti. Subito i tifosi hanno invaso le strade lanciando la prossima sfida: “Bari gallina, il derby si avvicina!”. Il formidabile Francesco Casula, corrispondente de […] di Gad Lerner

La polemica Provenzano (Pd) contro i liberisti chiamati da Palazzo Chigi Eppur qualcosa si muove nel Pd, almeno da parte del suo vicesegretario. S’intende la presa di posizione che ieri Peppe Provenzano ha espresso contro la chiamata a Palazzo Chigi di un gruppo di esperti, tra cui alcuni ferventi nemici dell’intervento pubblico in economia. “Una vita a infamare la spesa pubblica su Twitter, e poi? – […] di Cdf

La rifondazione M5S, ampi poteri a Conte Grillo va a Roma per l’ok Il Garante c’è sempre stato e vorrebbe ancora esserci, almeno quando ha voglia di farlo. Per questo a breve, sembra la prossima settimana (ma c’è chi parla di domenica), Beppe Grillo tornerà a Roma e vedrà i parlamentari del M5S. Mentre il rifondatore c’è e vorrebbe giocare per vincere, ma alle sue condizioni, cioè con […] di Luca De Carolis

Perugia Trojan, il gip: “Intercettazioni utilizzabili” Vicina la richiesta di processo per Palamara S’è chiusa ieri la vicenda trojan – quella perugina, perché a Firenze c’è un’attività d’indagine in corso – nell’inchiesta che vede Luca Palamara indagato per corruzione con l’imprenditore Fabrizio Centofanti. Dopo mesi di udienze e di sospetti sull’utilizzo del trojan che intercettò l’ormai famoso dopocena all’hotel Champagne di Roma – quello in cui Palamara, nel […] di A.Mass.

L’ultima bugia – Arabia Saudita Nel ‘Rinascimento’ di MbS si tagliano ancora le teste Pena capitale per un detenuto entrato in carcere a 17 anni, ma il principe aveva proclamato di aver sospeso le esecuzioni su chi era stato arrestato da minorenne di Roberta Zunini

Governo – Il premier “assente” e l’alleato Nel silenzio di Draghi, la voce di Salvini è l’unica che si sente Il mix di vaccini (prima dose Astrazeneca, seconda Rmna) per gli under 60 è l’ennesimo pasticcio con il quale Mario Draghi si trova a dover fare i conti. Nel primo pomeriggio Marco Cavaleri dell’Ema parla di “una strategia che può essere impiegata” ma sulla quale “ci sono prove limitate”, dunque “è importante raccogliere maggiori informazioni”. […] di Wanda Marra e Giacomo Salvini

Il farmaco tedesco CureVac efficace al 47% Ma lo paghiamo lo stesso L’Italia e gli altri Paesi Ue rischiano di dover pagare le 300 milioni di dosi pattuite con CureVac, nonostante venisse confermata la debole efficacia del suo vaccino contro il Covid. È quanto emerge dall’esame del contratto firmato dalla Commissione europea con la società biotech tedesca che due giorni fa ha annunciato che l’immunizzazione ha finora […] di Stefano Valentino

Criminopoli Mazzetta d’asfalto A due settimane dal giro di boa della metà dell’anno, qui a Criminopoli possiamo già essere soddisfatti: il numero dei nuovi indagati per corruzione sale a 317 (in media 1,8 al giorno) mentre per reati di mafia (incluso il favoreggiamento) siamo a quota 1.257 (7,4 ogni 24 ore). Il “premio mazzetta” questa settimana va a […] di Antonio Massari

L’Intervista – L’ex ministro Chikan “Orbán plasma la cultura e dall’Ungheria si scappa” L’ultima mossa del governo Orbán, che ha appena riformato il sistema universitario per ottenere “il controllo ideologico” della nazione, è la legge contro la “propaganda gay”. Un’iniziativa che non sorprende Attila Chikan, ex ministro dell’Economia e professore emerito di Economia dell’Università di Budapest: “Il premier aveva annunciato già due anni fa che dopo quello politico […] di Michela A.G. Iaccarino