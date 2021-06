Ha aperto il fuoco in due zone diverse di Espelkamp, nel Nordereno-Vestfalia, uccidendo due persone e ferendone un’altra, poi ha fatto perdere le sue tracce. La polizia tedesca sta dando la caccia alla persona che, nella tarda mattinata di oggi, ha sparato sulla folla togliendo la vita a un uomo e a una donna, secondo quanto riporta Wdr. La Bild e l’agenzia Dpa, fanno sapere che non sono ancora chiare le motivazioni del gesto né è disponibile un identikit dell’assassino. Gli agenti fanno però sapere che potrebbe trattarsi di omicidi mirati. Una portavoce, intervistata da NTV, ha affermato di non ritenere che il killer fosse qualcuno che ha esploso i colpi a caso.

Stando alla polizia, una delle vittime sarebbe stata raggiunta dai colpi in una casa, mentre l’altra all’esterno. Le forze dell’ordine sono intervenute con un ampio dispiegamento di forze. Espelkamp è una cittadina di 25mila abitanti e si trova nel distretto di di Minden-Luebbekke.