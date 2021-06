Il neonato governo Bennett-Lapid si trova già di fronte alla sua prima sfida di sicurezza interna. Circa 3.800 agenti di polizia sono stati schierati a Gerusalemme, città origine degli scontri che hanno portato anche all’ultimo conflitto con Hamas e i gruppi della Striscia di Gaza, in vista della marcia nazionalista ebraica prevista nel pomeriggio. Stato d’allerta alto per quella che è stata ribattezzata la Marcia delle bandiere per celebrare la riunificazione israeliana dei due settori della città in seguito alla Guerra dei sei giorni del 1967. E prima dell’inizio ufficiale dimostranti palestinesi ed esercito israeliano si sono scontrati lungo la barriera difensiva di Gaza, con alcuni roghi nelle zone israeliane a ridosso della Striscia, causati – secondo i vigli del fuoco – da palloni incendiari lanciati da Gaza. Già nei giorni scorsi Hamas aveva annunciato azioni – non escluso il lancio di razzi – nei confronti della Marcia.

Il corteo sfilerà lungo le mura della Città Vecchia per poi arrivare al Muro del Pianto, ma il punto di passaggio che preoccupa maggiormente è quello in prossimità della Porta di Damasco, uno dei principali ingressi, da sempre uno dei luoghi più sensibili alle frizioni tra la popolazione israeliana e quella palestinese e dove in occasione dell’evento nazionalista si terranno balli di massa.

I timori sono legati soprattutto al fatto che i principali partiti palestinesi, al-Fatah e Hamas, hanno già lanciato i propri messaggi alla popolazione dei Territori Occupati chiedendo di mobilitarsi e di dar vita a espressioni di “collera”. Il movimento islamista ha anche aggiunto che la marcia “crea una situazione esplosiva” e che la sua ala militare, le Brigate Ezzedin al-Qassam, è pronta ad intervenire. Per questo, dei 3.800 agenti impegnati, ben 2mila saranno a protezione del corteo, mentre l’esercito ha elevato lo stato di allerta nella zona vicina a Gaza e ha predisposto altre batterie di difesa Iron Dome per il timore di un nuovo lancio di razzi dalla Striscia.