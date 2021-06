“Hanno ubriacato il loro cane (un cucciolo di Amstaf di pochi mesi) con dello champagne fino a farlo ubriacare e dopo averlo ripreso lo hanno postato in rete”. È la segnalazione fatta dall’associazione italiana difesa animali ed ambienti che ha denunciato una coppia residente ad Ancona per maltrattamento di animali. Il fatto risale a qualche giorno fa e, a quanto apprende l’associazione, è avvenuto in un bar di Porto Recanati, in provincia di Macerata. La coppia ha prima versato nella ciotola del cucciolo dello champagne, poi lo ha ripreso, come si vede dalle immagini, sbeffeggiandolo: “È ubriaco”. L’AIIDA oltre alla denuncia della coppia ha chiesto anche il sequestro cautelativo del cane.