Il programma degli Europei di lunedì 14 giugno prevede tre partite: si comincia alle 15 con l’ultima gara del gruppo D che vede di fronte Scozia e Repubblica Ceca. E’ il girone composto anche dall’Inghilterra, vittoriosa all’esordio contro la Croazia. Alle 18 e alle 21 è il turno del gruppo E: prima Polonia contro Slovacchia, poi il match tra Spagna e Svezia.

Gruppo D: Scozia-Repubblica Ceca (orari e tv)

All’Hampden Park — la casa ancestrale del calcio scozzese – la squadra guidata da Steve Clarke cercherà a tutti costi di cominciare bene l’Europeo, sfruttando anche il fattore campo. La sfida con la Repubblica Ceca è equilibrata: entrambe le squadre cercano la vittoria, cruciale per sperare in una qualificazione almeno tra le migliori terze. Le due successive sfide con Croazia e Inghilterra sono infatti sulla carta proibitive. Il match è in programma alle ore 15 e viene trasmesso in esclusiva da Sky.

Gruppo E Polonia-Slovacchia e Spagna-Svezia (orari e tv)

A San Pietroburgo la Polonia fa il suo esordio all’Europeo contro la Slovacchia. La Nazionale polacca, trascinata dal bomber Robert Lewandowski, parte favorita e schiera tre conoscenze della Serie A: Szczesny, Glik e Zielinski. La Slovacchia può contare su Skriniar in difesa e sull’esperienza di Hamsik. Il match è in programma alle ore 18 e viene trasmesso in esclusiva da Sky.

A molti chilometri di distanza, a Siviglia, poche ore dopo scendono in campo Spagna e Svezia, le due squadre colpite dal Covid prima dell’inizio del torneo. Le Furie Rosse non fanno paura come un tempo, ma sono le favorite per la vittoria della partita e del girone. Il match è in programma alle ore 21 e viene trasmesso da Sky ma anche in chiaro su Rai1.